ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

見瓊瑤選擇「翩然」離去有感！　詹雅雯哀慟：我們都活得很辛苦

記者劉宛欣／綜合報導

知名作家瓊瑤4日被發現在淡水住家身亡，享壽86歲。她的臉書稍早公開了她的最後發言「不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經『翩然』的去了！」引起各界討論，近年來也深受病痛折磨的金曲歌后詹雅雯，稍早也有感而發，在臉書轉載了瓊瑤生前在臉書的最後貼文，感傷寫下「請大家不要再輕視、嘲諷病友」。

▲▼陳文茜轉發瓊瑤道別信。（圖／翻攝自Facebook／瓊瑤）

▲瓊瑤離世，享壽86歲。（圖／翻攝自Facebook／瓊瑤）

詹雅雯4日在臉書轉發了瓊瑤生前的最後貼文，有感表示「瓊瑤阿姨，以上留下的話語，對於此刻正經歷無盡病痛的我⋯深深有感，請大家不要再輕視、嘲諷病友！」她過去曾腦瘤二度開腦，也長年飽受帕金森氏症所苦，對此表示「我們都活得很辛苦，但是我們還在勇敢堅持著，請大家一起加油」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台語歌手詹雅雯。（圖／記者湯興漢攝）

▲詹雅雯在臉書悼念瓊瑤。（資料照／記者湯興漢攝）

瓊瑤是台灣文學界的代表性人物，她同時跨足戲劇，許多藝人都因飾演她筆下的男女主角成名，如70年代的「二秦二林」，包括秦漢、秦祥林、林青霞、林鳳嬌；80年代的劉雪華、劉德凱、俞小凡、馬景濤、林瑞陽、徐乃麟；90年代的趙薇、林心如、蘇有朋；近年的大陸新生代女星秦嵐、張嘉倪、李晟等，眾子弟在得知她離世的消息後，都紛紛公開發聲表達哀悼。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

BLACKPINK越南開跳《叮叮噹噹》　戴斗笠嗨唱...粉絲直呼：超可愛！

推薦閱讀

《還珠格格》瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷！

《還珠格格》瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷！

快訊／洪小鈴張天霖登記結婚「懷孕了」！　認愛1年甜曬超音波照

快訊／洪小鈴張天霖登記結婚「懷孕了」！　認愛1年甜曬超音波照

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案？　比莉還嗆：我們是藝人欸

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案？　比莉還嗆：我們是藝人欸

44歲韓男星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人學弟停手　超猛特戰背景起底

44歲韓男星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人學弟停手　超猛特戰背景起底

瓊瑤最後訣別文「前一天就寫好」　86歲道別各界：我已翩然去了

瓊瑤最後訣別文「前一天就寫好」　86歲道別各界：我已翩然去了

46歲洪小鈴懷女寶！　認識張天霖17年結婚「喜訊藏超深」原因曝光

46歲洪小鈴懷女寶！　認識張天霖17年結婚「喜訊藏超深」原因曝光

楊又穎今33歲冥誕！　大鶴PO文感性喊：我會記得要微笑

楊又穎今33歲冥誕！　大鶴PO文感性喊：我會記得要微笑

納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

周湯豪遭工作人員開砲「把我們當猴耍」！　爆女粉丟內衣：被當笑話

周湯豪遭工作人員開砲「把我們當猴耍」！　爆女粉丟內衣：被當笑話

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」：想體驗歷史一刻的話

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」：想體驗歷史一刻的話

陳傑憲辣妻「中空現身飯局」！綺綺穿超辣 許維恩洩她私下真面目

陳傑憲辣妻「中空現身飯局」！綺綺穿超辣 許維恩洩她私下真面目

南韓突宣佈戒嚴「藝人被通知別參加活動」　娛樂業界曝現狀：很緊急

南韓突宣佈戒嚴「藝人被通知別參加活動」　娛樂業界曝現狀：很緊急

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《還珠格格》瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷！

快訊／洪小鈴張天霖登記結婚「懷孕了」！　認愛1年甜曬超音波照

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案？　比莉還嗆：我們是藝人欸

44歲韓男星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人學弟停手　超猛特戰背景起底

瓊瑤最後訣別文「前一天就寫好」　86歲道別各界：我已翩然去了

46歲洪小鈴懷女寶！　認識張天霖17年結婚「喜訊藏超深」原因曝光

楊又穎今33歲冥誕！　大鶴PO文感性喊：我會記得要微笑

納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

周湯豪遭工作人員開砲「把我們當猴耍」！　爆女粉丟內衣：被當笑話

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」：想體驗歷史一刻的話

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

瓊瑤, 詹雅雯

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 韓百萬正妹網紅「拿戒嚴當哏」賣團購開玩笑！　網罵翻：沒腦？
  2. 達西先生領便當！芮妮齊薇格回歸《BJ單身日記》　約會愛上小鮮肉
  3. 林佩瑤大方公開體重數字！　「真實身材現形」嚇歪：胖到人生最顛峰
  4. 成語蕎上節目「被大學生嗆阿姨」！　霸氣喊：阿姨的年紀還是要很美
  5. 54歲蘇慧倫凍齡美成這樣　卻認「有容貌焦慮」：被稱讚會有壓力
  6. 見瓊瑤選擇「翩然」離去有感！　詹雅雯哀慟：我們都活得很辛苦
  7. 蕭秉治攻蛋又加碼福利！　抽幸運粉絲參加慶功趴...方法曝光
  8. GD疑也不滿突戒嚴！　作家怒指尹錫悅「拜託自己滾」他按讚了
  9. 狂吃滷肉飯飽到想吐 美食YouTuber聞味道就反胃
  10. 周湯豪演唱會慶功爆「擋工作人員入場」挨轟　主辦單位緊急道歉！

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366