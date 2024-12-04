見瓊瑤選擇「翩然」離去有感！　詹雅雯哀慟：我們都活得很辛苦

記者劉宛欣／綜合報導

知名作家瓊瑤4日被發現在淡水住家身亡，享壽86歲。她的臉書稍早公開了她的最後發言「不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經『翩然』的去了！」引起各界討論，近年來也深受病痛折磨的金曲歌后詹雅雯，稍早也有感而發，在臉書轉載了瓊瑤生前在臉書的最後貼文，感傷寫下「請大家不要再輕視、嘲諷病友」。

▲瓊瑤離世，享壽86歲。（圖／翻攝自Facebook／瓊瑤）

詹雅雯4日在臉書轉發了瓊瑤生前的最後貼文，有感表示「瓊瑤阿姨，以上留下的話語，對於此刻正經歷無盡病痛的我⋯深深有感，請大家不要再輕視、嘲諷病友！」她過去曾腦瘤二度開腦，也長年飽受帕金森氏症所苦，對此表示「我們都活得很辛苦，但是我們還在勇敢堅持著，請大家一起加油」。

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▲詹雅雯在臉書悼念瓊瑤。（資料照／記者湯興漢攝）

瓊瑤是台灣文學界的代表性人物，她同時跨足戲劇，許多藝人都因飾演她筆下的男女主角成名，如70年代的「二秦二林」，包括秦漢、秦祥林、林青霞、林鳳嬌；80年代的劉雪華、劉德凱、俞小凡、馬景濤、林瑞陽、徐乃麟；90年代的趙薇、林心如、蘇有朋；近年的大陸新生代女星秦嵐、張嘉倪、李晟等，眾子弟在得知她離世的消息後，都紛紛公開發聲表達哀悼。

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