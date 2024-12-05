瓊瑤昔日談生死「不願變臥床老人」！　悲泣求失智丈夫：最後一個忘掉我

記者孟育民／台北報導

知名作家瓊瑤4日被發現在淡水住家身亡，享壽86歲。她的臉書公開了最後遺言，道別所有的朋友「不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經『翩然』的去了！」字句中似乎早看淡生死，釋然地面對人生終點，事實上她多年前接受TVBS《看板人物》專訪，就曾提到：「我最不願意就是變成一個臥床老人，求生不得求死不能，不只希望我能夠善終，連喪葬我都交代了。」

▲▼瓊瑤在鏡頭前談生死。（圖／翻攝自YouTube／TVBS看板人物）

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瓊瑤受訪時正經歷人生低潮，丈夫平鑫濤因為血管性認知障礙症中風，已經住院插管一年，兩人於1979年結婚，共度了40年的婚姻生活，互相成就彼此一生，她看著最摯愛痛苦不堪、記憶衰退，曾問醫生「他會不會最後一個忘掉我」，沒想到醫生卻告訴她殘酷的真相，「失智症不會用愛與不愛排列，說不一定他很早就把妳忘了，忘了就是忘了，妳在他生命裡就沒有了。」瓊瑤跑到丈夫病床前，在他耳邊悲泣請求「希望你最後一個忘掉我」，認為自己所做的一切，都只為了奢侈地讓另一伴多保留一點回憶，講到此處瓊瑤也忍不住淚水，默默在旁拭淚。

▲▼瓊瑤講到平鑫濤忍不住落淚。（圖／翻攝自YouTube／TVBS看板人物）

「我的一生可能這個愛字害了我，也是愛字成就我。」瓊瑤提到平鑫濤透露滿滿的愛，坦言在丈夫病情惡化時，數度想了結自己的生命，是孫女要她早日放下，主持人方念華問「兩人有什麼遺憾的事嗎？」她則說：「幾乎他要我做的事情我都幫他做了，他說他有三個大夢，我都幫他圓了，他的雜誌、開電影公司、環遊世界，我是一個幫他圓夢的人，我這一生雖然大家知道瓊瑤，但大家也知道平鑫濤，好像我跟他密不可分。」

▲瓊瑤和平鑫濤相伴一生，在事業上也成就彼此。（圖／翻攝自瓊瑤臉書）