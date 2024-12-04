人生第一次到新加坡！郭雪芙飛離台灣「找奶奶」認了：達成心願

記者黃庠棻／台北報導

大川大立製作《不如海邊吹吹風》在台灣熱烈首映後，導演何潤東與主演郭雪芙受大川大立與AXN邀請遠赴新加坡，與劇中飾演奶奶、曾入圍金馬影后的洪慧芳參加2024年亞洲影視論壇（ATF）為新戲向全球造勢。





▲導演何潤東（左2）、洪慧芳與郭雪芙在新加坡替新戲《不如海邊吹吹風》造勢。（圖／AXN提供）

何潤東首次以導演身份參加論壇，難掩興奮之情「《吹吹風》是我的第四部導演作品，這次能夠把它帶到國際舞台，讓更多人看到我作為導演的面向，真的很鼓舞人心。」他相隔十年再訪新加坡，直言最想念的是當地的海南雞飯和辣椒螃蟹。

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郭雪芙則是首訪新加坡，不僅期待大快朵頤，想一嚐叻沙、咖椰和辣椒螃蟹等在地美食，還計劃遊覽知名地標魚尾獅和帆船酒店，她也透露「更開心的是，能在新加坡與洪慧芳奶奶重聚，實現了在殺青時的一個小心願。」

而郭雪芙對於首次到新加坡就能帶著新作《不如海邊吹吹風》與當地影迷見面感到榮幸，說道「非常開心影集版權賣到全世界180多國家，可以讓更多人看到這部我們一起努力的作品，希望大家能看了之後都可以被療癒到！」

▲《不如海邊吹吹風》郭雪芙（右）和飾演奶奶的洪慧芳因戲培養深厚情感。（圖／大川大立提供）

更重要是，郭雪芙還可以趁此行與許久未見的「奶奶」洪慧芳相會，兩人在劇中相依為命、共同在金門經營老宅民宿，戲外也培養出深厚的情誼，坦言「殺青酒的時候在台北跟奶奶相遇，奶奶就有說到新加坡玩一定要找她。」郭雪芙表示雖然此行目的是工作「但也算是有達成一點點心願，跟奶奶很高興的在新加坡相見。」

新加坡演員洪慧芳曾以電影《花路阿朱媽》入圍金馬影后，此次跨海到金門參演《不如海邊吹吹風》，許多影迷都期待她的演出，作為新加坡影視界的代表，洪慧芳對兩位「家人」的到來也顯得格外激動，大力稱讚導演何潤東「非常注重與演員的溝通，能夠把情感細膩地表現出來。」

▲《不如海邊吹吹風》郭雪芙和飾演奶奶的洪慧芳因戲培養深厚情感。（圖／大川大立提供）

洪慧芳也提到和「孫女」郭雪芙有非常多的對手戲，更是給予激賞「我能感受到了她身上非常真實的情感表達，給對手演員一種強烈的帶入感，我因此也有了許多互動靈感。」她再見到郭雪芙時也忍不住感動說「奶奶想妳了！」屆時劇中這段金門祖孫情必定會打動許多觀眾。

《不如海邊吹吹風》將於12月14日起在全球180多個國家播出，該劇不僅吸引台灣與新加坡以及香港的演員聯手共演，更在國際市場上嶄露頭角，成為ATF盛會上備受關注的焦點，何潤東對這次作品成功行銷至全世界感到格外振奮「作為導演，能在國際平台上展示自己的作品，是非常大的鼓勵！希望透過這部劇，把更多人與人之間的溫情帶給觀眾。」

《不如海邊吹吹風》由大川大立製作，故事源自韓國CJ ENM的原創IP《頂級巨星柳白》，融合了金門的絕美自然景觀，為觀眾營造出遠離城市喧囂的純粹感。除了主演陳柏霖與郭雪芙，該劇還匯集了范文芳、洪慧芳、蔡思韵、林柏叡、庹宗華、鄭家榆等實力派演員，以大家庭的氛圍增添豐富的情感層次，讓觀眾在每個角色身上感受到屬於他們的溫暖與陪伴。該影集於12月14日起，每週六晚間9點在中華電信MOD、Hami Video全網獨家獻映，並在MOD以及AXN（有線系統67台）播出，首週將連續更新4集，於週六與週日晚上9點分別播出兩集。