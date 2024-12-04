瓊瑤淚憶亡夫：人生最後才發現丈夫愛我深沉而真切

▲瓊瑤曾帶新作品給平鑫濤看。（圖／翻攝自瓊瑤臉書）

圖文／CTWANT

知名作家瓊瑤於4日中午13點22分驚傳在淡水家中房內輕生，醫護人員抵達現場後，已無明顯呼吸心跳，宣告不治，享壽86歲。而在11月28日當天，瓊瑤才發文悼念亡夫平鑫濤，如今卻傳來輕生的消息，讓人不勝唏噓。

綜合媒體報導指出，瓊瑤的丈夫是皇冠文化集團創辦人平鑫濤，兩人於1979年結婚，共同度過了40年的婚姻生活。但後來平鑫濤因血管性認知障礙症中風，臥病3年後於2019年5月23日離世，享耆壽92歲。

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報導中提到，瓊瑤在丈夫病逝前曾與平鑫濤的子女們因「是否插入鼻胃管」的問題發生爭執，一度躍上新聞版面。後續瓊瑤也解釋，平鑫濤在失去意識前曾希望「不急救、不插管、不進加護病房」，但因與平鑫濤與前妻所生的子女在此問題上存在分歧，最終選擇了妥協。但在平鑫濤過世後，瓊瑤遵循平鑫濤生前的指示，在他過世後不舉行任何追悼儀式，而是在陽明山為他舉行了一場簡單的花葬，讓他在花朵的簇擁中安息。

在平鑫濤過世後，瓊瑤搬離了他們曾共同居住40年的「可園」，遷至淡水的「雙映樓」尋求心靈上的安寧。近年來，瓊瑤鮮少更新臉書，2024年4月20日，瓊瑤曾在86歲生日前發文提到，因為身體有諸多「小毛病」，經營社群已經對她的視力、體力和精力造成負擔，打算淡出社群平台。

在11月27日的發文中，瓊瑤上傳了一段用照片製成的影片表示「這些照片，終於拿出來了！每張照片後面都有故事，說不清，寫不盡，心似雙絲網，中有千千結！」

▲瓊瑤在平鑫濤過世前最後發文，曬出和老公互握的手。（圖／翻攝自瓊瑤臉書）

瓊瑤也提到，這些照片大部分都是平鑫濤拍攝的，是他們愛情故事的紀錄。瓊瑤坦言，自己曾對人性和愛情感到懷疑，但當重新翻出這些照片時，才發現平鑫濤對她的愛深沉而真切。瓊瑤透過這段影片來表達對丈夫的思念，但當中「你，已然歸去，我，不如歸去！」反讓不少粉絲揪心不已。

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