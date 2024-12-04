ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

瓊瑤淚憶亡夫：人生最後才發現丈夫愛我深沉而真切

▲瓊瑤曾帶新作品給平鑫濤看。。（圖／翻攝自瓊瑤臉書）

▲瓊瑤曾帶新作品給平鑫濤看。（圖／翻攝自瓊瑤臉書）

圖文／CTWANT

知名作家瓊瑤於4日中午13點22分驚傳在淡水家中房內輕生，醫護人員抵達現場後，已無明顯呼吸心跳，宣告不治，享壽86歲。而在11月28日當天，瓊瑤才發文悼念亡夫平鑫濤，如今卻傳來輕生的消息，讓人不勝唏噓。

綜合媒體報導指出，瓊瑤的丈夫是皇冠文化集團創辦人平鑫濤，兩人於1979年結婚，共同度過了40年的婚姻生活。但後來平鑫濤因血管性認知障礙症中風，臥病3年後於2019年5月23日離世，享耆壽92歲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

報導中提到，瓊瑤在丈夫病逝前曾與平鑫濤的子女們因「是否插入鼻胃管」的問題發生爭執，一度躍上新聞版面。後續瓊瑤也解釋，平鑫濤在失去意識前曾希望「不急救、不插管、不進加護病房」，但因與平鑫濤與前妻所生的子女在此問題上存在分歧，最終選擇了妥協。但在平鑫濤過世後，瓊瑤遵循平鑫濤生前的指示，在他過世後不舉行任何追悼儀式，而是在陽明山為他舉行了一場簡單的花葬，讓他在花朵的簇擁中安息。

在平鑫濤過世後，瓊瑤搬離了他們曾共同居住40年的「可園」，遷至淡水的「雙映樓」尋求心靈上的安寧。近年來，瓊瑤鮮少更新臉書，2024年4月20日，瓊瑤曾在86歲生日前發文提到，因為身體有諸多「小毛病」，經營社群已經對她的視力、體力和精力造成負擔，打算淡出社群平台。

在11月27日的發文中，瓊瑤上傳了一段用照片製成的影片表示「這些照片，終於拿出來了！每張照片後面都有故事，說不清，寫不盡，心似雙絲網，中有千千結！」

▲瓊瑤曾帶新作品給平鑫濤看。。（圖／翻攝自瓊瑤臉書）

▲瓊瑤在平鑫濤過世前最後發文，曬出和老公互握的手。（圖／翻攝自瓊瑤臉書）

瓊瑤也提到，這些照片大部分都是平鑫濤拍攝的，是他們愛情故事的紀錄。瓊瑤坦言，自己曾對人性和愛情感到懷疑，但當重新翻出這些照片時，才發現平鑫濤對她的愛深沉而真切。瓊瑤透過這段影片來表達對丈夫的思念，但當中「你，已然歸去，我，不如歸去！」反讓不少粉絲揪心不已。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

延伸閱讀
與嫩妻分隔兩地突見她正在辦婚禮　細查知崩潰真相…養7年女兒非親生
劉家昌病逝／劉家昌大兒子開咖啡廳2年「無預警歇業」　3大主因曝光：不得已
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

2歲女抱「第一桶金」路口哭找爸媽　警父愛噴發暖心畫面曝　　

推薦閱讀

《還珠格格》瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷！

《還珠格格》瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷！

快訊／洪小鈴張天霖登記結婚「懷孕了」！　認愛1年甜曬超音波照

快訊／洪小鈴張天霖登記結婚「懷孕了」！　認愛1年甜曬超音波照

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案？　比莉還嗆：我們是藝人欸

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案？　比莉還嗆：我們是藝人欸

44歲韓男星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人學弟停手　超猛特戰背景起底

44歲韓男星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人學弟停手　超猛特戰背景起底

瓊瑤最後訣別文「前一天就寫好」　86歲道別各界：我已翩然去了

瓊瑤最後訣別文「前一天就寫好」　86歲道別各界：我已翩然去了

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」：想體驗歷史一刻的話

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」：想體驗歷史一刻的話

周湯豪遭工作人員開砲「把我們當猴耍」！　爆女粉丟內衣：被當笑話

周湯豪遭工作人員開砲「把我們當猴耍」！　爆女粉丟內衣：被當笑話

46歲洪小鈴懷女寶！　認識張天霖17年結婚「喜訊藏超深」原因曝光

46歲洪小鈴懷女寶！　認識張天霖17年結婚「喜訊藏超深」原因曝光

陳傑憲辣妻「中空現身飯局」！綺綺穿超辣 許維恩洩她私下真面目

陳傑憲辣妻「中空現身飯局」！綺綺穿超辣 許維恩洩她私下真面目

南韓突宣佈戒嚴「藝人被通知別參加活動」　娛樂業界曝現狀：很緊急

南韓突宣佈戒嚴「藝人被通知別參加活動」　娛樂業界曝現狀：很緊急

戒嚴之亂！韓前美女主播「出手搶軍人步槍」爆衝突　火爆對峙畫面瘋傳

戒嚴之亂！韓前美女主播「出手搶軍人步槍」爆衝突　火爆對峙畫面瘋傳

南韓宣佈戒嚴「藝人不滿發聲」！　資深綠葉PO文：不要助紂為虐

南韓宣佈戒嚴「藝人不滿發聲」！　資深綠葉PO文：不要助紂為虐

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《還珠格格》瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷！

快訊／洪小鈴張天霖登記結婚「懷孕了」！　認愛1年甜曬超音波照

美妝師爆「周湯豪母子難搞」業界拒接案？　比莉還嗆：我們是藝人欸

44歲韓男星「衝戒嚴暴動現場」！急勸軍人學弟停手　超猛特戰背景起底

瓊瑤最後訣別文「前一天就寫好」　86歲道別各界：我已翩然去了

南韓戒嚴能不能去？　韓籍網紅「10點解析現況」：想體驗歷史一刻的話

周湯豪遭工作人員開砲「把我們當猴耍」！　爆女粉丟內衣：被當笑話

46歲洪小鈴懷女寶！　認識張天霖17年結婚「喜訊藏超深」原因曝光

陳傑憲辣妻「中空現身飯局」！綺綺穿超辣 許維恩洩她私下真面目

南韓突宣佈戒嚴「藝人被通知別參加活動」　娛樂業界曝現狀：很緊急

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

周刊王

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 八點檔女神被當工具人！婚後黏TT「親密互動男星」尪目睹反應曝光
  2. 香蕉哥哥年過50還不老！網友「神留言」釣出本人笑回：在等你長大
  3. 高捷「角頭大哥」變小吃店老闆　意外曝光出道前神秘身分
  4. 曾主演《還珠3》小燕子　黃奕聞噩耗：「感覺天塌了」
  5. 出道初期就演瓊瑤《一簾幽夢》！　本土劇女星「看新聞才知噩耗」
  6. 接棒《異能》！神作《照明商店》每集震撼反轉　恐怖劇集刻畫最溫暖人心
  7. 劉家昌、瓊瑤接連過世惹鼻酸　她感嘆：彷彿一個世代結束
  8. 《還珠3》受瓊瑤鼓勵教導！黃曉明心痛發聲：您教會了我如何去愛
  9. 瓊瑤所屬出版社「婉拒採訪」　聲明：感謝此生相遇相知
  10. 趙薇消失3年發文了！「悼念恩師瓊瑤」悲痛：青山依舊在幾度夕陽紅

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366