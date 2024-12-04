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46歲洪小鈴懷女寶！　認識張天霖17年結婚「喜訊藏超深」原因曝光

記者黃庠棻／台北報導

女星洪小鈴2023年認愛男星張天霖，4日無預警宣布結婚且懷孕雙重喜訊，甜蜜PO出夫妻倆登記結婚的合照，以及寶寶的超音波照，讓演藝圈好友驚喜不已。對此，《ETtoday星光雲》詢問兩人經紀人，也都回應了這個好消息。

▲洪小鈴張天霖結婚且懷孕。（圖／翻攝自洪小鈴IG）

▲洪小鈴張天霖結婚且懷孕。（圖／翻攝自洪小鈴IG）

46歲洪小鈴今（4）日在社群網站開心宣佈與張天霖結婚的消息，《ETtoday星光雲》致電詢問女方經紀人，對方透露夫妻倆對於婚訊相當低調，兩人確定是在今年登記結婚的，不過因為懷孕喜訊都還沒有跟遠房親戚長輩講，所以目前都還是很低調的狀態。

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▲洪小鈴、張天霖。（圖／翻攝自張天霖IG）

▲洪小鈴張天霖結婚且懷孕。（圖／翻攝自張天霖IG）

不僅如此，洪小鈴經紀人透露她跟張天霖雖認識17年，但近期緣分才牽在一起，認愛一年後終於一次公開雙倍喜訊，登記結婚之後又幸運發現懷孕，本來已經要分享婚訊了，但雙方都希望等寶寶穩定才宣佈消息，現在洪小鈴已經進入懷孕穩定狀態，超過三個月了。

▲洪小鈴、張天霖。（圖／翻攝自張天霖IG）

▲洪小鈴張天霖結婚且懷孕。（圖／翻攝自張天霖IG）

此外，洪小鈴經紀人還表示目前夫妻倆婚禮、婚紗都沒有規劃，被遇到預產期相關問題也依舊保持低調，選擇不公開，而女方近期剛好沒有工作計畫，身體方面也沒有不舒服，會選擇在這個時間點公開是因為「體態開始改變」。

▲洪小鈴、張天霖。（圖／翻攝自張天霖IG）

▲洪小鈴張天霖結婚且懷孕。（圖／翻攝自張天霖IG）

而張天霖則在社群網站上曬出跟洪小鈴的照片，寫下「十幾歲我們一起當模特兒時相識，二十幾歲一起演戲熟識，四十幾歲緣份讓我們走到了一起，妳還為我帶來上輩子的情人謝謝妳」，分享了女兒即將到來的興奮心情。

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洪小鈴, 張天霖

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