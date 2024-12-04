吳佩慈男友爆欠250億「她繼續吃魚子醬」！ 被追債痛罵：人血饅頭

▲吳佩慈（左二）在紀曉波（右二）出事前，經常曬愛炫富，也被認為有宣示主權的意味。（翻攝自吳佩慈微博）



圖文／鏡週刊

其他錯綜複雜關於紀曉波、吳佩慈的歷史報導內容，另還包括了「紀曉波驚爆因賭場經營不善，公司欠下高達新台幣250億元債務，因為擔心有人對他們不利，一家人最近搬離長住的香港四季酒店，傳連原本送給吳佩慈的13億元豪宅也被抵押」，以及「面對一波又一波財務亮紅燈傳言，紀曉波硬起來揚言提告；吳佩慈除了繼續揪閨密舔高檔魚子醬，維持貴婦生活外，她也在微博發文，以半嘲諷的語氣『警告』媒體不要再亂講話」。

到了去年，香港尖沙咀的海港城外，據報出現追債海報，內容指「香港紀姓男富商」「台灣吳姓九頭身女星」窮途末路、賒借度日，痛罵他們「人血饅頭」「國際級大老千」「死老千」等，以及「借到當賺到」，意即借錢維生。

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▲紀曉波的相關公司財務危機，成為近年外界的關注焦點。（翻攝自Quitynet官網）



《香港01》報導相關提示，香港紀姓男富商早年經營地產及賭博行業，後於澳門進行賭博業務，範圍涵蓋多個知名賭場。二人育有兩男兩女，至今並無婚姻關係。

▲有神祕人士在香港大灑一對男女的負面消息，被疑影射紀曉波與吳佩慈。（翻攝自微博）



此外，「近年男方捲入財務風波，多次被告上法庭。紀男被指欠債港幣1億元（約新台幣4.2億元），公司則有港幣541萬元（約新台幣2,300萬元）欠租款項」。由於上述線索明顯，不禁引發網友下意識地馬上作出正確的聯想，不過當時尚未有人回應；沒想到今年年末，狀況又再變得更加如履薄冰。

▲有神祕人士在香港大灑一對男女的負面消息，被疑影射紀曉波與吳佩慈。（翻攝自微博）





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