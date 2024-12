樂壇最強星二代！泰勒絲指定女歌手　「葛蕾西」宣布4月來台開唱

記者蕭采薇/台北報導

葛萊美獎「最佳新人」入圍肯定,被泰勒絲(Taylor Swift)欽點巡迴暖場的樂壇年度新人葛蕾西(Gracie Abrams),即將帶著世界巡迴《Gracie Abrams: The Secret of Us Tour in Taipei》首度登台,於4月17日在TICC開唱。

▲葛蕾西宣布來台開唱。(圖/Live Nation Taiwan提供)

葛蕾西有著五官深邃的神顏值與卓越的歌唱與創作實力,出道才短短六年就已獲得全球注目,快速擄獲大批Z 世代粉絲的心,就連流行天后Taylor Swift都指名欽點合作,不僅是巡迴的暖場歌手外,甚至攜手合唱一曲《Us》,不負眾望入圍今年葛萊美獎「最佳流行演唱組合」。

除了入圍喜訊外,本週加碼公布期待已久的亞洲巡演,葛蕾西興奮說:「我的首次亞巡終於來了,不敢相信很開心要在這些城市演出,這是我多年來的夢想,我等不及要見到你們了!」台北站確定壓軸登場。

來自洛杉磯的葛蕾西,父親為曾執導《不可能的任務》、《星際大戰》等片的好萊塢知名導演J·J·亞伯拉罕(J. J. Abrams),母親為知名監製凱蒂麥格拉斯(Katie McGrath),從小在演藝世家長大,造就一站上舞台,全身散發迷人魅力的特質,一出道早已注定為明日之星。

8歲開始創作譜曲,2020年一曲《I miss You, I'm sorry》穿透靈魂的清新歌喉與美麗又哀愁的歌詞,一夕爆紅,至今全球已累計5億次收聽天量。接著首張專輯《Good Riddance》發行,並入圍葛萊美獎「最佳新人」殊榮,接著成名之路就此展開。此次亞洲巡迴將前往新加坡、東京、香港、曼谷、首爾,及台北,門票12月12日上午11點Live Nation會員搶先開賣,12月13日上午11點拓元售票系統全面啟售。