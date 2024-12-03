樂壇最強星二代！泰勒絲指定女歌手　「葛蕾西」宣布4月來台開唱

記者蕭采薇／台北報導

葛萊美獎「最佳新人」入圍肯定，被泰勒絲（Taylor Swift）欽點巡迴暖場的樂壇年度新人葛蕾西（Gracie Abrams），即將帶著世界巡迴《Gracie Abrams: The Secret of Us Tour in Taipei》首度登台，於4月17日在TICC開唱。

▲葛蕾西宣布來台開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

葛蕾西有著五官深邃的神顏值與卓越的歌唱與創作實力，出道才短短六年就已獲得全球注目，快速擄獲大批Z 世代粉絲的心，就連流行天后Taylor Swift都指名欽點合作，不僅是巡迴的暖場歌手外，甚至攜手合唱一曲《Us》，不負眾望入圍今年葛萊美獎「最佳流行演唱組合」。

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除了入圍喜訊外，本週加碼公布期待已久的亞洲巡演，葛蕾西興奮說：「我的首次亞巡終於來了，不敢相信很開心要在這些城市演出，這是我多年來的夢想，我等不及要見到你們了！」台北站確定壓軸登場。

來自洛杉磯的葛蕾西，父親為曾執導《不可能的任務》、《星際大戰》等片的好萊塢知名導演J·J·亞伯拉罕（J. J. Abrams），母親為知名監製凱蒂麥格拉斯（Katie McGrath），從小在演藝世家長大，造就一站上舞台，全身散發迷人魅力的特質，一出道早已注定為明日之星。

8歲開始創作譜曲，2020年一曲《I miss You, I'm sorry》穿透靈魂的清新歌喉與美麗又哀愁的歌詞，一夕爆紅，至今全球已累計5億次收聽天量。接著首張專輯《Good Riddance》發行，並入圍葛萊美獎「最佳新人」殊榮，接著成名之路就此展開。此次亞洲巡迴將前往新加坡、東京、香港、曼谷、首爾，及台北，門票12月12日上午11點Live Nation會員搶先開賣，12月13日上午11點拓元售票系統全面啟售。