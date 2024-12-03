選秀偶像爆「陳立農在節目喝到痰水」　他遭控霸凌喊冤：就是意外

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星陸定昊曾參加選秀節目《偶像練習生》，他日前與同期戰友貝汯璘在直播中聊往事，沒想到竟遭控霸凌陳立農。對此，陸定昊於3日發文澄清，強調「整件事就是意外」。

▲陳立農、陸定昊都在2018年參加《偶像練習生》。（圖／翻攝自微博／陳立農、陸定昊haru）

陸定昊日前與貝汯璘連線聊天，對方提到在排練〈大藝術家〉時，選手們因為太過疲累，全都生病發燒，其中一位選手在導師前來驗收時，因為不敢擅自離開，所以把痰吐在了某一瓶寶特瓶裡，沒想到後來陳立農沒注意就喝到了該瓶水。對此，陸定昊笑說「像喝燕窩」。

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▲貝汯璘和陸定昊在直播中提到陳立農。（圖／翻攝自微博）

直播片段傳開後，陸定昊疑似被控「霸凌陳立農」，於是他3日在微博發出長文，強調「我沒做過的事情我不認」。陸定昊指出，他根本不在〈大藝術家〉那一組，也不在現場，「我如何去霸淩？這整件事是意外，就不是霸淩，我的反應怎麼會被定義成霸淩？」

陸定昊還提到，陳立農從未說過自己被霸凌，「霸淩這麼嚴重的事情，怎麼能隨便說？看過整個節目的、了解我的，我怎麼可能去霸淩？農農（我）一直都很欣賞他，在大廠一起聊天都很開心；出了大廠，一直在誇農農，真的覺得他很好，我沒有惡意的，這就是霸淩嗎？」

最後，陸定昊提到自己一路走來，經歷了很多批評和指責，「我怎麼會去霸淩別人？」他表示，自己要是做錯事情，會道歉並改正，承認在直播中提到準備向陳立農要票的行為是錯的，「但造謠我霸凌，我真的接受不了這個事情，霸凌從來沒有。」

▲陸定昊發文。（圖／翻攝自微博／陸定昊haru）

而另一位事主貝汯璘也為言論不當道歉，「本人對於前置事件完全不知情，沒有注意到陳立農喝水的全過程，更談不上去制止，整個事件屬於意外發生，大家也是事後才知道。」但他承認將這件事當成懲罰爆料說出來是自己不對，「我一直非常感恩當年節目的培養，非常珍視每位成員之間的友誼，完全沒有消費彼此的意願，之後我也會嚴於律己，謹言慎行，不會再有此類的事情發生。」

▲貝汯璘道歉。（圖／翻攝自微博／我是貝汯璘）