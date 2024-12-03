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龍劭華驟逝…女兒「最近常想到你」 吐喪父3年心聲：流離失所像魔咒

記者潘慧中／綜合報導

金鐘影帝龍劭華2021年9月在高雄猝逝，享壽68歲，他的離去至今仍讓許多影迷感到不捨，女兒陳璇日前也透露始終「把你的別離當作一場遠行」。然而，陳璇3日坦言：「開始面對關於你的事情了。」

▲▼龍劭華女兒陳璇。（圖／翻攝自Instagram／4xuan）

▲陳璇寫下思念龍劭華的心聲。（圖／翻攝自Instagram／4xuan）

陳璇在社群網站上傳一張龍劭華站在巷口的側拍照，她有感而發地說，最近很常談到、想到爸爸，推測可能是終於開始面對父親真的已離世的事實。

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▲陳璇是龍劭華的寶貝女兒。（圖／資料照）

「流離失所像是個魔咒，反覆無常，而承諾變作武器，家的字眼藏在每日裡，卻從不穩穩佇立。」陳璇感性說道。原以為自此失去一個家，但她後來發現那只是一間房子，「我從沒失去過愛我的人。」

▲陳璇作風十分低調。（圖／翻攝自Instagram／4xuan）

面對內心的千頭萬緒，陳璇猜想龍劭華的反應，「你一定會噙著菸，瞇成彎彎的笑眼說：『那又有什麼，回家就好了』。」懷念父親的一席話讓粉絲都不禁紅了眼眶。

陳璇IG全文：

最近好常談到你，想到你，也或是我終於開始面對關於你的事情了。流離失所像是個魔咒，反覆無常，而承諾變作武器，家的字眼藏在每日裡，卻從不穩穩佇立。我還以為我又失去一個家了，但那其實只是一個房子，我從沒失去過愛我的人。

若是我還站在路口，我知道你一定會噙著菸，瞇成彎彎的笑眼說：那又有什麼，回家就好了。

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龍劭華, 陳璇

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