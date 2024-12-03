賈靜雯19歲大女兒「私帳破尺度照外洩」！釦子全開…梧桐妹bra被看光

記者潘慧中／綜合報導

19歲星二代梧桐妹（Angel）是賈靜雯、修杰楷的大女兒，不時會和粉絲交流生活點滴。沒想到，她近日開心分享歌單時，意外曝光一張破尺度火辣私照，瞬間吸引廣大網友關注。

▲梧桐妹大方露出內衣。（圖／翻攝自Spotify）



梧桐妹最近在Instagram限時動態公開抖音、Spotify的帳號，其中格外引起討論的是，在後者的音樂播放清單封面裡，除了有居家生活照，還有一張她解開外套全部鈕釦、露出內搭bra的超辣照片！

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▲梧桐妹分享的播放清單封面照格外吸睛。（圖／翻攝自Spotify）



畫面中，可以看到梧桐妹放下一頭及肩中長髮，戴著黑色棒球帽，身穿米色外套，但打開了整排的釦子，大方露出灰色內衣，火辣身材全被拍了下來。

事實上，梧桐妹打扮得越來越有女人味以來，周遭親友的反應都相當幽默，比方說穿著網襪入鏡時，舅舅衛斯理便現身留言區搞笑地說：「絲襪破成這樣還穿舅舅看了好心疼，等妳回來舅舅帶妳去買新的哦～。」

▲梧桐妹近年打扮得越來越有女人味。（圖／翻攝自Instagram／angelsun619）



賈靜雯也曾表示畢竟大家都年輕過，當了父母後就知道「心臟要夠強大」。相較之下，她透露修杰楷管得更多、宛如教官一樣，原因是她容易心軟，有一部分育兒的問題交由老公管教比較適合。