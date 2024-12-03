許哲珮睽違17年再演經典舞台劇！　「回到小女孩」曝最大挑戰

記者黃庠棻／台北報導

音樂才女許哲珮睽違17年再次演出如果兒童劇團《祕密花園》，挑戰逆齡演繹小莉角色，當時她剛以成名曲〈氣球〉成名，坦言這次接演最大的挑戰是如何回到小女孩的肢體狀態，展現兒童的天真與活力。

▲許哲珮睽違17年再演舞台劇。（圖／如果兒童劇團提供）

許哲珮直呼「小莉蹦蹦跳跳、精力無限，要讓觀眾相信我是小莉，這對我來說是很大的挑戰！還有穿上17年前的戲服，也讓我充滿回憶。」如果兒童劇團《祕密花園》將於12月21、22日在台北城市舞台演出，售票洽TixFun售票網。



回憶起17年前接演女主角的瞬間，許哲珮直言「我當時覺得劇團打錯電話了！我是那種連拍自己MV都會尷尬的人，完全沒想過可以挑戰舞台劇。」然而，劇場卻成為她人生中重要的一部分，也讓她對音樂創作有了全新的體悟。

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▲許哲珮睽違17年再演舞台劇。（圖／如果兒童劇團提供）



不僅如此，許哲珮回《祕密花園》是她的第一齣舞台劇，當年她以直覺式表演俘獲觀眾，這次回歸，則多了生命經驗與角色詮釋的成熟度，她說：「這次有很棒的演員陪著我走進角色，他們的眼神像定心丸，讓我相信自己就是小莉。」

▲許哲珮睽違17年再演舞台劇。（圖／如果兒童劇團提供）



而當年觀眾的反應，尤其是孩子們純真的眼神，讓許哲珮感到莫大的鼓舞「當時以一位劇場新人來說，光是觀眾真的相信我是小莉這件事，就帶給我極大的鼓勵！」她分享「小朋友們，他們的感受最直覺最純粹，他們看著我不會覺得我『演得好』或『唱得好』，他們就覺得我是小莉！相信我真的經歷了這一段歷程！。」更興奮說「當下我感覺自己是迪士尼公主！我也會跟朋友開玩笑說，我曾經是兒童界蔡依林。」