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累到抱著劉冠廷痛哭！孫可芳幫寶寶洗屁股「滿手血」嚇到崩潰

記者許逸群／台北報導

女星孫可芳演過大大小小不同類型的角色，多次入圍金鐘，而現在她扮演的角色，是兒子「小太陽」的媽媽。她日前受邀雜誌《嬰兒與母親》拍攝12月號封面，分享育兒經，她笑稱，育兒生活是一部懸疑驚悚溫馨搞笑片。

▲孫可芳分享育兒經。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

▲孫可芳分享育兒經。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

「我沒有想過照顧寶寶會這麼累！」離開月子中心後回到家，孫可芳累到覺得自己不像人類，變成了沒有意識的喪屍，還曾因為太累抱著劉冠廷痛哭，大喊「為什麼會這麼累」。回想起當時，她自己笑說，幸福跟累的時候都很巔峰。

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起初，孫可芳連幫兒子洗個大便都覺得毀天滅地，絕望到要哭。因為媽媽手很嚴重的她，有點抓不太住兒子，某次，幫寶寶洗完屁屁之後，發現寶寶身上、尿布台都是血，就連她自己的手、身上也沾滿了血。

「我想說怎麼會這樣子？怎麼會有血？」以為自己把兒子弄傷而急哭的孫可芳，一邊哭一邊對兒子說對不起，一邊仔細檢查兒子身上哪裡受傷。後來才發現是自己的手刮到洗手台受傷流血了，但當下抱著兒子的她，完全沒感覺到痛，只擔心是不是把兒子弄傷了。

▲孫可芳分享育兒經。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

▲孫可芳與兒子「小太陽」受邀拍攝雜誌封面。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

「他出生之後太多未知了，因為你根本不知道到底要怎樣把一個生命顧好，那個壓力比養寵物還要更大，我沒有辦法把寶寶放在那邊超過10分鐘不去看他。」直到兒子出生3個月後，孫可芳越來越上手，比較辛苦的是沒有自己的時間跟找回自己的狀態。

說到神隊友，孫可芳大大稱讚劉冠廷。她笑說：「好多時候都是我一直睡到早上自然醒來，結果走出來，看到他已經幫小太陽換完尿布、餵完奶，而且已經玩了一輪，現在在哄白天的小睡了，我就覺得，天啊！你怎麼沒有叫我啊？他說就讓妳睡覺啊！」

雖然育兒過程不容易，但孫可芳慶幸身邊有生過孩子的朋友，可以一起照顧孩子、分享育兒經驗、傳承寶寶物品，有了神隊友老公跟這群孩子年紀都差不多的爸爸媽媽隊友們，育兒的日子也慢慢地過得更陽光燦爛了。

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