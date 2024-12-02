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擊掌總統爆紅！真實身份是啦啦隊女神謝艾娜　陪同中華隊遊行

記者吳睿慈／台北報導

歌壇新人謝艾娜（Rina）即將於12月20日發行個人首張創作專輯《勇敢的貓》，雖是新人，但其實她大有來頭，本身為樂天桃猿棒球隊團長，近日隨中華隊披荊斬棘，一路打到東京巨蛋，在12強冠軍賽中奪冠！而日前她更陪同中華隊參與慶功遊行，並於總統府接受召見、頒獎，現場帶來〈台灣尚勇〉的演出，她直呼無比光榮。

▲▼ 謝艾娜Rina擊掌總統爆紅。（圖／隻魚文創提供）

▲謝艾娜Rina陪同中華隊遊行。（圖／隻魚文創提供）

Rina當時應援團和啦啦隊們得知打入複賽，即便工作滿檔，也盡量挪出檔期，分批自費前往東京，她和經紀人兩人自費花了台幣12萬，但無怨無悔，一心只想輔佐中華隊打到冠軍，在沒有設備和麥克風的情況之下，啦啦隊一行8、9人，帶領台灣球迷瘋狂吶喊，連中華隊都感動說：「在這麼大的場地，還可以聽到來自故鄉的聲音，真的非常感動！」

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▲▼ 謝艾娜Rina擊掌總統爆紅。（圖／隻魚文創提供）

▲謝艾娜Rina陪同中華隊遊行。（圖／隻魚文創提供）

12強冠軍賽舉辦時，適逢Rina生日，她人在東京也把自己的願望獻給中華隊，並向熟識的球員陳晨威、朱育賢、黃子鵬、77莊昕諺、陳冠宇、林立表示希望台灣健兒拿下冠軍，果然沒多久傳來捷報，她高興到跳起來，感謝老天讓她生日願望成真。

▲▼ 謝艾娜Rina擊掌總統爆紅。（圖／隻魚文創提供）

▲謝艾娜Rina陪同中華隊前進總統府。（圖／隻魚文創提供）

謝艾娜Rina之後也陪同中華隊參與慶功遊行，並於總統府接受召見、頒獎，5個啦啦隊的團長還在總統及與會人士面前現場表演〈台灣尚勇〉，讓她覺得光榮無比，而她在直播前跟總統擊掌的畫面，剛好拍到Rina對鏡頭眨眼，沒想到一個不經意，卻「電」到很多人，留言中刷好幾排都在問她是誰，答案揭曉，原來就是即將發片的新人Rina謝艾娜。

▲▼ 謝艾娜Rina即將推出新專輯。（圖／隻魚文創提供）

▲謝艾娜Rina即將推出新專輯。（圖／隻魚文創提供）

謝艾娜Rina以歌手的身分再次出道，也是寫下台灣啦啦隊界發行全專輯10首歌的第一人。

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