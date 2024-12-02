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Everydaze遊美「錯過大咖歌手」　邊玩邊工作合作超猛音樂人

記者吳睿慈／台北報導

創作歌手Everydaze曾入圍金曲獎最佳製作人，首張個人創作專輯《DAZE》在日前正式發行，他把日常瑣碎的焦慮不安寫進歌曲中，在製作過中特別前往美國洛杉磯做母帶後製，只是當他與友人前往參觀傳奇錄音室Westlake Studio時，差一點就能遇到加拿大知名創作歌手Daniel Caesar，兩人錯過讓他大呼可惜。

▲▼ Everydaze遊美「錯過大咖歌手」　邊玩邊工作合作超猛音樂人。（圖／Everydaze提供）

▲Everydaze飛往洛杉磯與Ruairi O’flaherty合作。（圖／Everydaze提供）

為了專輯母帶後製，Everydaze飛往洛杉磯與Ruairi O’flaherty合作，對方曾為流行天后泰勒絲、怪奇比利、拉娜德芮、莎賓娜卡本特、Beabadoobee等歌手操刀母帶後製，他表示過程愉快又大有收穫，「現代音樂為了在串流平台上贏過其他音樂歌曲，追求大聲、畫面開、頻率變亮與刺激，但Ruairi很常用減法思維去做，他覺得歌曲本身有自己的生命，不需要為了跟其他音樂去較勁而改變原本的樣子，讓我重新思考何謂音樂的本質。」

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▲▼ Everydaze遊美「錯過大咖歌手」　邊玩邊工作合作超猛音樂人。（圖／Everydaze提供）

▲Everydaze赴美工作，他形容是邊玩邊工作。（圖／Everydaze提供）

這趟洛杉磯行程，工作之餘，他也玩得盡興，「整趟LA trip很好玩，吃了很多好吃的韓式、墨式料理，還去gun range體驗美國的槍枝文化，並跟著混音師朋友走訪麥可傑克森錄《Thriller》專輯的傳奇錄音室Westlake Studio。」他在錄音室時差一點就能碰到在錄音的加拿大知名創作歌手Daniel Caesar，錯過讓他大呼可惜。

專輯中的歌曲〈Evil Gemini〉描述戀愛中的情侶爭吵後自我矛盾的心情，也為歌曲拍攝了MV。MV安排外景拍攝，需要好天氣，但偏偏那幾天極有可能和颱風撞期，幸好是拍攝後一天颱風才到，未受影響，他說：「不過當天天氣其實不太給力，一直下雨，天色灰灰的，一開始拍攝時很擔心，好在整個拍攝過程很順利，且成果看來，MV呈現的情緒跟歌詞內容有呼應到，很讚！」Everydaze首張英文創作專輯《DAZE》數位和實體專輯已發行，歌曲〈Evil Gemini〉MV官方YouTube頻道正式上架。

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