新戲演孕婦！孔敏貞驚喜宣布「我也正在懷孕」　新婚2個月報喜訊

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員孔敏貞今（2日）在新劇《今天也對不起》中飾演一位職場媽媽崔荷娜（音譯），巧合的是，現實生活中的她和劇中角色一樣，都正在迎接新生命的到來。

▲孔敏貞和張載浩9月結婚。（圖／翻攝自Instagram／greengreen_j）



孔敏貞今天出席《今天也對不起》製作發佈會，提到自己和崔荷娜這個角色有許多相似之處，不只如此，她本人也和角色設定一樣懷孕了：「原本這個角色設定並不是孕婦，但很感謝編劇和製作團隊特別為我調整劇本，讓我能夠更真實地融入角色。」

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也因為這樣，在飾演孕婦的過程中，孔敏貞能夠更加細膩地體會角色的情感，也希望通過表演表達孕婦的心聲。孔敏貞於今年9月與曾合作電視劇《請和我的丈夫結婚吧》的同僚演員張載浩結婚，此次在發佈會上首次公開懷孕消息，讓現場氣氛格外溫馨。她感謝劇組在拍攝期間提供的照顧與支持，並透露拍攝已接近尾聲，自己在穩定的環境中小心翼翼地完成工作。

▲孔敏貞喜曝懷孕消息。（圖／翻攝自Instagram／greengreen_j）



《今天也對不起》是一部浪漫喜劇，講述在天浦新都市中偽裝已婚女性池松伊的曲折生存故事。孔敏貞現實與角色的雙重孕婦身份，成為該劇最大的亮點之一，令粉絲倍感期待。