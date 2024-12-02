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IU演唱會忍很久！下舞台「解禁肥宅快樂水」　3大超自律巡演禁忌公開

文／妞新聞

韓國全能女神「IU（李知恩）」在今年歷經5個月、跑滿18個城市，個人世界巡迴演唱會《2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT》在9月21日及22日唱回娘家韓國首爾，2天內演唱會吸引10萬人入場朝聖，成為韓國KPOP史上女歌手第一人，最新一集官方頻道IU TV中就播出了末場安可控全記錄。

出道100場演唱會達成

IU真實感想全錄下

 
 
 
 
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2008年以首支單曲〈迷兒〉首度出現在大眾視野的潛力之星IU，出道4年才舉行首場獨立演唱會REAL FANTASY，歷經16年從稚嫩的「國民妹妹」銳變成演歌雙棲、創作、主持樣樣難不倒的「國際全能女神」，在安可場9月22日後達成「唱滿100場演唱會」的驚人成就，她的真實感想也在影片中全紀錄下來。

▲IU公開演唱會真實感想全錄下。（圖／Youtube／이지금 [IU Official]，下同）

IU不可置信透露：「聽到當下覺得：『誒？不會吧？重新數數看啦？』」一度以為是一場玩笑的她，特別感謝第一個發現這個重要日子的粉絲，她感動表示：「不知道（發現的人）是誰、也不知道名字，真的對他感受到了類似對父母親的感謝之情」，當天台上、台下都十分感動。

末場結束喊「想做件事」

3大超巡演自律管理公開

正式結束巡迴演唱會的IU，在後台接受訪問時，一臉虛脫吐露終演心得：「現在有點精神出走、腳沒知覺、喉嚨也沙啞了！」但話鋒一轉立刻笑開：「但已經沒關係了！我現在公演結束啦～」接著細數為了演唱會做出的超自律管理努力。

IU開心大喊：「我現在可以喝可樂了！睡覺不用戴口罩，也不用開加濕機了！！！」原來她為了聲帶、身材狀態，進行了嚴格的管理，就算聚餐也忍住不喝肥宅快樂水，女神表示：「我一直想：『如果喝了那可樂就別無所求，但是最後忍住了！』」搭配可愛的小表情，現在每天喝一桶都沒問題啦（笑）。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

 IU安可演唱會阿兵哥「防彈V頂小平頭現身」！GD、李鐘碩「台下現應援畫面」全被拍

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Niusnews妞新聞, IU, 演唱會

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