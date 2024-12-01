《SCOOL》7人名單曝...他慘被罵翻　正面反擊酸民：我不會被打敗！

記者蔡琛儀／高雄報導

男團選秀節目《SCOOL》昨（11月30日）舉辦總決賽，最終由陳麒文、帝翁、鄭美祥、王學駿、陳柏佑、彭义翔、朴鎮佑七人脫穎而出成團。今（1日）舉辦粉絲演唱會，昨天參與總決賽的28位選手全部集結到場，展現《SCOOL》十集任務表演最精華，壓軸更搶先釋出七人出道全新單曲〈一起走〉，為12月發行的《SCOOL》紀念專輯提前暖身。

▲《SCOOL》出道七人組，左起彭义翔、王學駿、帝翁、陳麒文、鄭美祥、陳柏佑、朴鎮佑。（圖／天空娛樂提供）

陳麒文、帝翁、鄭美祥、王學駿、陳柏佑、彭义翔、朴鎮佑在演出前受訪，談到昨晚出道的心情，七人都仍難掩驚喜與興奮，不過第五名的陳柏佑昨晚飽受不少網友批評，陳柏佑坦言剛開始確實有點難過，但前輩陳麒文安慰他：「你要對得起喜歡你的人，不能因為他們對不起喜歡你的人。」因此陳柏佑也決定：「我要做得更好，既然有這機會，要更好好發揮自己的百分之百，全力以赴，我絕對不會被打敗！」

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至於先前練習生之一的林子宸因為遭前女友踢爆劈腿醜聞，導致他提前被宣布無法出道，陳麒文說他們不了解事情全貌，無法給出什麼回應，只希望林子宸能夠好好撐過接下來的路，但透露公司有給他們下禁愛令，不行談戀愛，「也警惕我們一舉一動要更加小心注意。」

▲七人對於能成功出道又驚又喜。（圖／天空娛樂提供）

韓籍代表朴鎮佑表示會努力跟上大家，也會認真學中文，「其他韓籍隊友都很羨慕，作為韓國代表希望可以拿出自信努力去做，展現出好的一面給大家。」馬來西亞代表彭义翔則笑說，是後來才知道原來有那麼多的大馬粉絲支持他，「我沒想到我值得被大家這樣喜歡跟支持。」

王學駿則說，四個月前本來要去參加全大運，但自己想來上節目，在老師鼓勵下終於勇敢跨界，昨天順利成團後，他下台時還表演了跨欄動作，笑說是為了表演給坐在台下的老師看，還打趣說要帶其他6人一起報名全大運，讓其他人全傻眼。