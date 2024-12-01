高爾宣滿分好爸爸：抱女兒都不痠！分食愛妻月子餐　開唱帶著萌娃照

記者吳睿慈／高雄報導

歌手高爾宣攜2.0版「新視界」巡演首攻高流，他事業、家庭雙豐收，自從當爸後「奶爸經」心得滿滿，主動與歌迷分享幫寶貝女兒洗澡的趣事，有女萬事足之情溢於言表。在演藝圈人緣極佳的他，在演唱會上開起好友派對，除了把兩位「子弟兵」王ADEN、PIZZALI帶上台合唱，驚喜合體好友阿夫、派偉俊，就連婁峻碩錄完影都趕到現場同歡，5000位爆滿歌迷沉浸於高爾宣「新視界」音樂旅程中無法自拔安可連連。

▲高爾宣高雄開唱暫時與女兒分開。（圖／龍大謝X KKLIVE提供）



高爾宣OSN2.0版「新視界」前進高雄，一年從北流唱到高流，最終站唱回高雄可說別具意義，造型、內容、視覺全數進化，而他在短短1年中歷經結婚、生女的他此次開唱是升格奶爸後的第一場大型巡演，自認心境、想法上都「放更開」的他表演風格上有別於過往酷勁，不僅笑容變多飄暖男味，開朗程度更讓人打從心裡感受到他當爸的喜悅。

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▲高爾宣高雄開唱分享奶爸經。（圖／龍大謝X KKLIVE提供）



他透露在籌備演唱會時逢女兒出生，自己一手帶娃、一邊練唱、健身，為了顧好妻女更是彩排室、健身房、月子中心三邊跑，他樂當女兒傻瓜，分享第一次幫女兒洗澡的趣事，「女兒頭好壯壯，剛抱她洗澡時腳都很有力，會踢會碰 ，所以都小心翼翼，很怕會讓她撞到。」他更稱讚女兒是「天使寶寶」，笑說：「我是幸福爹地，女兒不管餵奶換尿布都不會哭鬧很好帶！」他更自曝在開唱前每天到月子中心陪老婆跟女兒玩，這次因為開唱要短暫分離，讓他還帶著女兒的照片當「幸運符」放在身上，甜蜜地說：「每天都想看女兒，抱著她手都不會痠！」

而高爾宣在開唱前仍不忘保持健身習慣，不僅每天有空就跑去健身房，還會陪著在月子中心的老婆一起做運動瘦身，此外，寵妻魔人的他還透露自己會和老婆「分食」月子餐，更意外發現「月子餐」很適合健身的人，「因為月子中心的食物都營養均衡，外加我還會多補充蛋白質，所以一個月下來感覺身體變得更好！」

▲高爾宣高雄開唱與粉絲互動連連。（圖／龍大謝X KKLIVE提供）



演唱會上分享新手爸爸心得外，許久沒有與歌迷近距離接觸的高爾宣在唱〈Be Alright〉及〈Baby U Decide〉時特別下台與歌迷近距離握手互動，為高雄場增添更多人情味及暖意，充分感受到南臺灣熱情歌迷回應的他完全不擔心上次「脫臼」事件重演，笑說：「大家來演唱會就是要一起嗨起來一起唱，反正脫臼了大家再給我5秒接回去就行！」升格奶爸後心情變得更加開朗的他更表示：「重心都在女兒身上，反而包袱不會那麼多，也想趁這次演唱會跟歌迷分享這份喜悅！」而演唱會尾末高爾宣特別演唱破億創作神曲〈WITHOUT YOU〉掀起全場大合唱，彷彿像是對女兒訴衷情話，讓高爾宣自豪笑說：「女兒如果哭了，我都會唱歌給她聽，頓時就停止！」被問到最近有無開始計畫為女兒寫歌？高爾宣語帶神秘地預告：「最近很多關於當爸爸的靈感但還沒開始動筆，等忙完演唱會準備開始寫歌，也陸續與想要合作的音樂人接洽中，敬請期待！」

▲婁峻碩特地趕場支持高爾宣演唱會。（圖／龍大謝X KKLIVE提供）



而結束此趟巡迴最終場高雄站後，高爾宣透露自己要專心當「女兒傻瓜」好好地陪女兒，「除了既定的跨年演唱行程外，就是在家陪女兒玩！尤其接下來是溫馨的耶誕節，這是我們一家三口第一次一起過節，很期待！」