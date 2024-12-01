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黃曉明痛別95歲姥姥吐心聲！　「直到最後還問我吃飽沒」：好想您

記者張筱涵／綜合報導

大陸知名藝人黃曉明今（1日）痛心在微博發文，透露他最愛的姥姥以95歲高齡安詳離世，並深情回憶起與姥姥的點點滴滴，讓無數網友為之動容。

▲▼黃曉明。（圖／翻攝自微博／黃曉明）

▲黃曉明最後一次緊握姥姥的手。（圖／翻攝自微博／黃曉明）

黃曉明今天發文表示，姥姥雖然出身優越家庭，但一生卻非常低調，吃苦耐勞，並且善良地為家人付出：「身體力行的教育我們要對人好，要多幫助別人，要孝順，所以姥姥有福報，堅持見完了所有的子女們才安詳的離開。」但是，當他看見姥姥瘦到摸起來都是骨頭，內心疼痛無比：「這是她最後一次緊緊攥著我的手，叫著我的名字，還在問我吃東西了沒有，沒吃就做給我吃，總怕我餓著。」

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黃曉明還回憶起童年時，姥姥經常搬個小凳子坐在爐子邊，給他烤蘋果、橘子、紅薯和小黃尖子魚，這些溫馨的畫面讓他感到無比幸福，開始上學後：「姥姥每次都是站在家門口或者窗戶邊，揮著手送我遠行，直到我拐彎，她還在揮手，我都不忍心回頭，我怕掉眼淚，更怕姥姥掉眼淚。」

最後，黃曉明深情地表示，姥姥就像天使一樣，現在又回到天上去了。他在文章的結尾寫道：「姥姥，我好想你！」這段文字充滿了對姥姥的思念，讓人感受到他深深的哀思和感恩之情。

▲▼黃曉明。（圖／翻攝自微博／黃曉明）

▲黃曉明發文吐露失去姥姥的心痛。（圖／翻攝自微博／黃曉明）

【黃曉明微博全文】

最愛我和我最愛的姥姥走了，95歲，一切都好，優越家庭出身，卻低調，吃苦耐勞，善良和為家人付出了一輩子，身體力行的教育我們要對人好，要多幫助別人，要孝順，所以姥姥有福報，堅持見完了所有的子女們才安詳的離開，只是看到她最後那麼瘦，摸起來都是骨頭，我好難過。這是她最後一次緊緊攥著我的手，叫著我的名字，還在問我吃東西了沒有，沒吃就做給我吃，總怕我餓著。想起小的時候，姥姥總是搬個馬扎坐在爐子邊上，給我烤蘋果，烤橘子，烤紅薯，烤小黃尖子魚，真幸福啊！等我上學以後，姥姥每次都是站在家門口或者窗戶邊，揮著手送我遠行，直到我拐彎，她還在揮手，我都不忍心回頭，我怕掉眼淚，更怕姥姥掉眼淚。姥姥是天使，又回到天上去了！姥姥，我好想你！

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