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奪亞洲電視大獎！　小薰遇驟變「剪掉及胸長髮」發聲：重新來過

記者黃庠棻／台北報導

大愛電視今年初播映的《打怪任務》影集，劇中黃瀞怡（小薰）獲得2024年第29屆亞洲電視大獎（Asian Television Award）最佳女配角獎，她代表臺灣跟新加坡、印尼、香港、中國大陸及泰國一起角逐。

▲黃瀞怡（小薰）。（圖／大愛電視提供）

▲黃瀞怡（小薰）獲得第29屆亞洲電視大獎最佳女配角獎。（圖／大愛電視提供）

能夠脫穎而出，黃瀞怡很感動也很激動，直呼「很謝謝亞洲電視大獎的評審看到我的演出，給我這樣的殊榮！在往後演戲的這條路，我會繼續堅持下去，一切榮耀歸給上帝！謝謝大家對我的喜歡！」

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《打怪任務》是大愛電視拍攝臺北慈濟醫院在新冠肺炎疫情三級警戒期間，收治全臺最多確診患者達九百多人的真人真事，也是臺灣第一部針對醫療人員身心狀態，與深刻描述醫治患者當下內心衝擊的短影集。

▲黃瀞怡（小薰）。（圖／大愛電視提供）

▲黃瀞怡（小薰）獲得第29屆亞洲電視大獎最佳女配角獎。（圖／大愛電視提供）

對黃瀞怡來說，到現在都還印象深的是「我記得在拍攝那時候的醫護人員非常的辛苦」，因為當演員們全副武裝去拍戲都很困難，而且很容易頭痛、缺氧，更何況是碰到那些緊急臨時的狀況、連腎上腺素都上升的時候，整個人都是頭昏腦脹的狀態，卻又要很精準的替病人換藥、打針等等醫療救護行為，讓她直呼「這真的是一件非常不容易又十分艱難的工作！」

▲黃瀞怡（小薰）。（圖／大愛電視提供）

▲黃瀞怡（小薰）獲得第29屆亞洲電視大獎最佳女配角獎。（圖／大愛電視提供）

黃瀞怡也難忘拍戲時，全身包起來幫病人打針，手都沒辦法很準確摸到病人的血管，更無法去想像護士們每一天有20幾床要顧，真的是需要日積月累的經驗才有辦法去完成。全民攜手共度疫情最艱鉅的時刻，黃瀞怡覺得「這一切真的都讓我留下深刻的印象，也由衷佩服，在疫情爆發的時候，能夠在醫院堅守崗位的醫護人員們！幫助需要幫助的人們，真的是謝謝他們！」

▲黃瀞怡（小薰）。（圖／大愛電視提供）

▲黃瀞怡（小薰）獲得第29屆亞洲電視大獎最佳女配角獎。（圖／大愛電視提供）

黃瀞怡近期歷經寵物離開，在臉書上發文「生命啊～關關難過，關關過。」抒發了難過的心情，如同家人般的寵物走了，她也要安慰家人，寫下當時的心情猶如人生走入低谷，還好信仰給了她很大的力量。她感謝寵物陪家人度過的這些年，很快樂也很幸福「帶給我們很多甜蜜又好笑的回憶」。在處理完寵物的事情之後，最近也拍下她喜歡「乾淨清爽」的妝髮模樣，坦言「也是真的把自己淨空，重新來過的感覺」。

▲黃瀞怡（小薰）。（圖／大愛電視提供）

▲黃瀞怡（小薰）剪掉及胸長髮。（圖／大愛電視提供）

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黃瀞怡, 小薰, 打怪任務

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