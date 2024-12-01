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《終極警探》布魯斯威利失智近況曝！　手持「1牌子」與女兒合影網不捨

布魯斯威利和女兒們共度感恩節。（圖／翻攝自IG）

▲布魯斯威利和女兒們共度感恩節。（圖／翻攝自IG）

圖文／CTWANT

好萊塢男星布魯斯威利 （Bruce Willis）憑藉《終極警探》系列走紅，然而2022年卻宣布罹患失語症，並正式宣告息影，怎料隔年又確診「額顳葉失智症」，已經不認得前妻黛咪摩爾。近日適逢美國感恩節，布魯斯威利的兩個女兒在IG上分享了家人團聚照，可以見到布魯斯威利手上拿著一個「史上最好父親」的牌子，溫馨照片也吸引大批網友感動留言！

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布魯斯威利和女兒們共度感恩節。（圖／翻攝自IG）

▲布魯斯威利和女兒們共度感恩節。（圖／翻攝自IG）

照片中可見，布魯斯威利的兩個女兒泰拉（Tallulah Willis）、史考特（Scout Willis）一人坐在布魯斯威利旁邊，一人坐在地上，倆人都深情的望向父親，布魯斯威利手中還拿著一個「史上最好父親」（BEST DAD EVER）的牌子，照片一曝光，網友們也紛紛留言，「照片很漂亮」、「他看起來很好」、「感恩節快樂！你們都是很棒的女兒」、「祝福你們」。

今年69歲的布魯斯威利 （Bruce Willis）早期因《終極警探》系列作品走紅，但不幸於2022年罹患失語症宣布息影，之後又確診失智症，讓影迷相當震驚，

他的現任妻子艾瑪與兩個女兒、前妻黛咪摩爾和他們的3個女兒，都攜手陪伴、照顧他，希望能讓他的情況好轉。

布魯斯威利和黛咪摩爾在1987年結婚，婚後育有3女，但在2000年和平離婚，並且雙方各自再婚後，也依舊保持良好聯繫，雙方家庭甚至會一起過節，當時失智症嚴重時，有知情人士透露，布魯斯威利已經認不出黛咪摩爾。

另據艾瑪先前透露，布魯斯威利出現口吃的狀況，恐怕病況是在惡化。艾瑪表示，布魯斯小的時候為口吃所苦，透過戲劇老師的指導才克服，昔日銀幕上威風凜凜的《終極警探》，如今退化到類似小時候那樣，家人也只能面對這個事實。

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