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MMA／實至名歸！aespa一口氣「奪下3大賞」感動：2024年很珍貴

記者劉宛欣／綜合報導

南韓音樂盛事「2024 Melon Music Awards」（甜瓜音樂獎）30日下午在韓登場，於仁川Inspire Arena盛大舉行，四個大賞之三的「年度歌曲」、「年度藝人」、「年度專輯」不負眾望由今年創造各種紀錄、在全世界都受到粉絲喜愛的aespa拿下。

▲aespa拿下年度歌曲、年度藝人。（圖／翻攝Melon Music Awards YT）

▲aespa一連拿下3個大賞。（圖／翻攝Melon Music Awards YT）

首先是拿下年度歌曲的〈Supernova〉，成員Winter感激地表示：「謝謝給予我們這個獎，我們能夠來到這裡是托大眾與粉絲的福，真的謝謝你們。」也提到了一起製作一起製作音樂的工作人員、幕後的人員們，她感性地說「我們只是代表大家領這個獎，謝謝一起付出努力的人，明年也會繼續努力，請多多期待」。隊長Karina則特地提到了SM旗下知名製作人Kenzie：「謝謝Kenzie作家老師，謝謝給我們這麼好的歌」。

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▲aespa拿下年度歌曲、年度藝人。（圖／翻攝Melon Music Awards YT）

▲aespa拿下年度歌曲、年度藝人、年度專輯。（圖／翻攝Melon Music Awards YT）

緊接著，aespa又拿下了「年度藝人」，有趣的是一開始上台的只有除了Giselle外的3個人，Giselle急忙衝上台表示「感謝公司、工作人員，天氣很冷，大家小心不要感冒」，Karina隨後接過麥克風解釋「Giselle有點不舒服所以先下去休息，剛剛急著跑上來，請大家諒解」，Winter則補充「會跟這個獎一樣成為帥氣的歌手，我們看起來手忙腳亂，但真的很榮幸，希望這不是夢」，寧寧也表示「其實把想說的話都說完了，最近得到很多愛，沒有什麼實感，這次拿到這個獎，未來會成為繼續成長的藝人，謝謝」。

最後，「年度專輯」也由aespa奪得，成為了名副其實的三冠王，寧寧一上台便緊張地表示「怎麼辦...受到大家喜愛真的很幸福，今年推出了兩個專輯，謝謝幫助我們的所有人員，還有支持我們的粉絲，我們正在準備巡迴，明年也會繼續準備專輯，我們會盡全力，總之很幸福，謝謝」。Winter則感動地說「2024真的會成為我人生無法忘記的一年，到死之前都不會忘記，是很珍貴的回憶」。

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