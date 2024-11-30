輸球仍超有風度！日本傳奇樂團來台嗨唱：謝謝Team Taiwan

記者蔡琛儀／台北報導

由金曲樂團滅火器領銜策劃的「2024 FIREBALL Fest. 火球祭」於今（30日）重回桃園樂天棒球場，也迎來和煦的好天氣，兩天吸引35000人朝聖開場由滅火器帶來演出，看到現場突破紀錄的人潮，也讓主唱楊大正忍不住大喊：「好多人喔！好感動喔！因為今年真的超感動，今年人比去年多很多喔！沒有要哭啦！」而樂天女孩也在中場熱舞，全場觀眾紛紛跟著跳。

▲樂天女孩在火球祭唱跳。（圖／夥球擊提供）

演出尾聲，兩大新生代人氣饒舌歌手阿跨面與馬克更驚喜登場，共同熱血演唱合作新曲〈無路用的人〉，展現龐克搖滾與嘻哈的混搭魅力。主唱楊大正在MV裡大展演技的演出，也被團員逗趣吐槽：「你們有看那個MV嗎？主角看起來真的很沒用。」虧楊大正是「本色出演」，讓觀眾紛紛笑翻。

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▲▼滅火器作為開場演出，也和MONGOL800合照。（圖／夥球擊提供）

曾參與首屆火球祭演出的沖繩的熱血龐克樂團MONGOL800也獻唱他們的代表作〈小さな恋のうた〉（小小戀歌），讓全場紛紛大合唱。雖然12強棒球賽總冠軍日本輸給台灣隊，但MONGOL800也超有風度地向台灣隊致意，大喊：「Team Taiwan ありがとう！（謝謝）」。

團名直譯為「鯖魚姐妹」的日本三人女子龐克組合Sabasister，也獻上海外公演初體驗，接連帶來〈覚悟を決めろ！〉、〈ハイエースナンバー〉等熱曲，「第一次的海外Live，我們很高興來到台灣！」