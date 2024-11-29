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青龍獎／黃晸珉連奪3座影帝！　金高銀《破墓》獲頒影后哽咽哭了

記者吳睿慈／綜合報導

一年一度青龍電影獎頒獎典禮29日在韓盛大展開，黃晸珉以電影《首爾之春》再度拿下影帝殊榮，這也是他3度拿獎，他流著眼淚表示「現在才開始演戲的所有人，只要努力夠努力，希望你們不要放棄，雖然有點困難，但韓國電影會一直在我們身邊的」，他把獎獻給妻子，搭擋演員鄭雨盛也在台下分享得獎的這一瞬間。

▲黃晸珉連奪3座影帝，把獎獻給妻子。（圖／翻攝自KBS）

▲黃晸珉連奪3座影帝，把獎獻給妻子。（圖／翻攝自KBS）

黃晸珉3度拿下影帝殊榮，他激動到當場流下眼淚，「電影《你是我的未來》拿到影帝時，那是第一次拿到最佳男主角獎，我記得我跟妻子講過『我也可以在那樣的典禮拿到獎嗎』，她說『當然可以』，我沒想過會有這樣的一天來臨，沒想到我連續拿到了3次最佳男主角獎。」

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▲▼ 青龍獎／黃晸珉連奪3座影帝！　金高銀《破墓》獲頒影后哽咽哭了。（圖／翻攝自KBS）

▲黃晸珉連奪3座影帝，鄭雨盛在台下祝賀。（圖／翻攝自KBS）

他感性地向所有後輩喊話：「現在才開始演戲的所有人，只要努力再努力，希望你們不要放棄，雖然有時候會遇到困難，但韓國電影會一直在我們身邊。」接著他向妻子告白：「還有讓我可以這樣站在這裡的，我的妻子，我尊敬的妻子，這個獎的殊榮我要獻給妻子。」

▲▼金高銀《破墓》獲頒影后哽咽哭了。（圖／翻攝自KBS）

▲▼金高銀《破墓》獲頒影后哽咽哭了。（圖／翻攝自KBS）

▲▼ 青龍獎／黃晸珉連奪3座影帝！　金高銀《破墓》獲頒影后哽咽哭了。（圖／翻攝自KBS）

影后部分，金高銀以電影《破墓》拿下影后殊榮，致謝導演「很感謝你，給予我花林這個角色，我很開心，還有一起在片場的崔岷植、柳海鎮前輩，以及現在正在當兵的李到晛，片場總是笑聲不斷，是很幸福的記憶，這段記憶會在我心裡很久」，最後她感謝公司代表、電影團隊等人，淚眼說著：「雖然也有辛苦的時候，但幸福更大，很感謝我是位演員，以後我會成為抱著感謝之心繼續演戲的演員。」

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