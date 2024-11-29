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HYBE再失去一女團！曾登《出差十五夜》同歡　fromis_9離開Pledis娛樂

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團fromis_9從選秀節目《偶像學校》脫穎而出，現隸屬於Pledis娛樂旗下藝人，只可惜出道近7年時間未能交出亮眼的成績單，公司29日證實她們合約到期不繼續續約，成員李賽綸、宋河英、朴池原、盧知宣、李瑞淵、李彩煐、李娜炅、白知憲合約將於12月31日到期，「這段時間花費長時間深入討論她們未來的方向與活動，最終在充分溝通後，雙方達成了終止專屬合約的協議」。

▲▼HYBE再痛失一女團！曾登《出差十五夜》同歡　她們離開Pledis娛樂了。（圖／翻攝自X）

▲fromis_9曾在HYBE篇與公司同事們一起出演《出差十五夜》同歡。（圖／翻攝自X）

fromis_9自2021年8月轉簽給Pledis娛樂，期間推出多首音樂作品〈Talk & Talk〉、〈DM〉、〈Stay This Way〉、〈#menow〉、〈Supersonic〉，出道7年間，她們不懈努力，展現了多種豐富的團體魅力，深受粉絲喜愛。

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只是相聚總有分開之際，fromis_9於29日正式對外宣佈，合約將於12月31日到期，且雙方達成協議不再續約，為了感謝粉絲多年來的支持，她們將於12月23日推出感謝歌迷的數位音源單曲，公司表示「我們真心希望fromis_9在未來有美好的發展。」

▲fromis_9離開Pledis娛樂了。（圖／翻攝自fromis_9官方IG）

▲fromis_9離開Pledis娛樂，雙方合約到期不續約。（圖／翻攝自fromis_9官方IG）

公司Pledis娛樂證實fromis_9離開，不忘致謝歌迷：「再次感謝一直陪伴fromis_9的粉絲們，並希望大家今後也能繼續給予她們熱烈的鼓勵與支持。」只是Pledis娛樂母公司HYBE繼NewJeans後，再度失去一女團，也令粉絲不捨。

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