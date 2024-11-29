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黃聖依夫婦遭挖「1節目換1人設」　離婚說詞全打臉挨酸：戲精

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸「星女郎」女星黃聖依和丈夫楊子參加實境秀《再見愛人4》，多次吐露想離婚的念頭，她更稱自己遭男方長期打壓，而楊子的言行舉止也飽受觀眾批評。不過，近來有不少網友質疑《再見愛人》有劇本，甚至挖出黃聖依和楊子「一個節目換一個人設」的證據，掀起熱議。

▲▼黃聖依夫婦遭挖「1節目換1人設」離婚說辭全打臉。（圖／翻攝自微博／再見愛人官微）

▲黃聖依和老公楊子在《再見愛人4》的互動受到熱議。（圖／翻攝自微博／再見愛人官微）

黃聖依先前在《再見愛人》中表示，其實她從三年前就已經有離婚的想法，而且自己名下無財產，所有錢都在楊子手上。她也提到說，楊子從來不煮飯，也不會在紀念日或生日送自己禮物，雙方已經不記得結婚紀念日是哪天，從來沒有慶祝過。

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▲▼黃聖依夫婦遭挖「1節目換1人設」離婚說辭全打臉。（圖／翻攝自微博）

▲▼黃聖依在《再見愛人》中稱被丈夫打壓。（圖／翻攝自微博）

▲▼黃聖依夫婦遭挖「1節目換1人設」離婚說辭全打臉。（圖／翻攝自微博）

然而，有網友挖出黃聖依和楊子先前參加其他節目的片段，指稱黃聖依夫婦「上一個節目換一個人設」。在某檔家庭綜藝中，楊子曾透露家中負責管錢的是黃聖依，「我名下沒有，都是她的。」楊子也被指出有四年廚師經驗，並在和黃聖依一起做料理的片段中，笑虧女方：「妳又不會做飯，妳指揮我？」

▲▼黃聖依夫婦遭挖「1節目換1人設」離婚說辭全打臉。（圖／翻攝自微博）

▲▼網友發現黃聖依夫婦過去在其他節目的說法和《再見愛人》完全不同。（圖／翻攝自微博）

▲▼黃聖依夫婦遭挖「1節目換1人設」離婚說辭全打臉。（圖／翻攝自微博）

另外，黃聖依過去受訪時，表示楊子在自己生日、紀念日都會送禮物慶祝，和她在《再見愛人》中的說法完全不同。她也被起底三年前和楊子上節目時，兩人互躺大腿看日出，看上去相當甜蜜，並不像是想離婚的樣子。

對此，網友紛紛吐槽說「到底什麼才是真的」、「他倆都在圈內混了這麼多年，肯定知道觀眾想看什麼」、「編劇換了都不連戲了」、「不是，他倆的人設不會記混嗎」，也有人認為說不定之前的甜蜜才是演出來的。

▲▼黃聖依夫婦遭挖「1節目換1人設」離婚說辭全打臉。（圖／翻攝自微博）

▲網友的反應。（圖／翻攝自微博）

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黃聖依, 楊子, 再見愛人

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