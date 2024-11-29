鼓鼓、蕭秉治大跳〈APT.〉洗腦歌！　全場跟著跳嗨翻

記者蔡琛儀／台北報導

由鼓鼓與蕭秉治組成的限定團體「GX」，上週末於成都舉行「大玩一票 ALL YOU CAN PLAY」巡迴演唱會，這也是他們今年最後一場專場演唱會。兩人在今年多次飛往成都演出，表示：「跟成都真的很有緣份！」而他們也驚訝地發現，這次演唱會的觀眾中有許多男性粉絲，並感謝他們帶著女伴一同前來觀賞。

▲鼓鼓、蕭秉治在成都開唱。（圖／相信音樂提供）

GX的演唱會以〈Baby Girl〉、〈認愛〉開場，接著由鼓鼓帶來〈超展開〉、〈跪了〉、〈老實情人〉等歌曲，蕭秉治則帶來〈毒藥〉、〈可不可以別做他的情人〉等抒情歌曲，他們也特別表演了ROSÉ和Bruno Mars的洗腦神曲〈APT.〉舞蹈，並與粉絲們一起唱跳，嗨翻全場。

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不過蕭秉治因為下週六即將舉行「活著Alive」台北小巨蛋演唱會，近期他非常認真調身體、練唱及體能，也為了演出忌口不吃辣、炸的食物因此這趟來到成都，他也因此沒辦法品嚐美食，但還是請粉絲幫忙推薦如老媽蹄花、甜水麵、烤魚等成都特色美食饗宴，GX也馬上請工作人員準備在演出後點餐：「歌迷推薦的我們一定要吃吃看！」

▲▼鼓鼓、蕭秉治嗨翻全場。（圖／相信音樂提供）

在成都站演出期間適逢band leader老師的生日，粉絲們相當體貼地準備精緻美味的蛋糕，要送給GX及重要的團隊夥伴們，鼓鼓逗趣的跟band leader老師說：「雖然是你生日，但生日快樂歌還是要自己彈唷，這樣也算是很特別的生日吧！」全場粉絲與GX一同獻唱生日歌，有趣又貼心的互動讓現場充滿溫暖又快樂的氛圍。此外GX也將於12月14日於新北耶誕城與大家見面，期待與粉絲們一起提前度過美好的耶誕節。