鼓鼓、蕭秉治大跳〈APT.〉洗腦歌！　全場跟著跳嗨翻

記者蔡琛儀/台北報導

由鼓鼓與蕭秉治組成的限定團體「GX」,上週末於成都舉行「大玩一票 ALL YOU CAN PLAY」巡迴演唱會,這也是他們今年最後一場專場演唱會。兩人在今年多次飛往成都演出,表示:「跟成都真的很有緣份!」而他們也驚訝地發現,這次演唱會的觀眾中有許多男性粉絲,並感謝他們帶著女伴一同前來觀賞。

▲鼓鼓、蕭秉治在成都開唱。(圖/相信音樂提供)

GX的演唱會以〈Baby Girl〉、〈認愛〉開場,接著由鼓鼓帶來〈超展開〉、〈跪了〉、〈老實情人〉等歌曲,蕭秉治則帶來〈毒藥〉、〈可不可以別做他的情人〉等抒情歌曲,他們也特別表演了ROSÉ和Bruno Mars的洗腦神曲〈APT.〉舞蹈,並與粉絲們一起唱跳,嗨翻全場。

不過蕭秉治因為下週六即將舉行「活著Alive」台北小巨蛋演唱會,近期他非常認真調身體、練唱及體能,也為了演出忌口不吃辣、炸的食物因此這趟來到成都,他也因此沒辦法品嚐美食,但還是請粉絲幫忙推薦如老媽蹄花、甜水麵、烤魚等成都特色美食饗宴,GX也馬上請工作人員準備在演出後點餐:「歌迷推薦的我們一定要吃吃看!」

▲▼鼓鼓、蕭秉治嗨翻全場。(圖/相信音樂提供)

在成都站演出期間適逢band leader老師的生日,粉絲們相當體貼地準備精緻美味的蛋糕,要送給GX及重要的團隊夥伴們,鼓鼓逗趣的跟band leader老師說:「雖然是你生日,但生日快樂歌還是要自己彈唷,這樣也算是很特別的生日吧!」全場粉絲與GX一同獻唱生日歌,有趣又貼心的互動讓現場充滿溫暖又快樂的氛圍。此外GX也將於12月14日於新北耶誕城與大家見面,期待與粉絲們一起提前度過美好的耶誕節。