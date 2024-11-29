▲在經歷了各種造型上的變化後，莊凱勛形容這猶如跨過了變身的門檻，也讓自己跟著不太一樣。



圖文／鏡週刊

劇本裡的活色生香，要在鏡頭前以演員的身分，赤裸裸詮釋這些可能在某些保守人士眼中的傷風敗訴，無論如何都是在挑戰演員看待自我身體的底線。原本以為國片《破浪男女》有過正面全裸以後，應該很難被超越了，但是《妮波自由式》硬是把各種禁忌碾壓了一遍又一遍。

「我比較驚訝的是，直到今日，在我20年的演藝生涯，還會被問這一題，我滿開心的。因為我以為大家對我們，已經沒有所謂尺度的新鮮感。」莊凱勛說，自己是完全沒有尺度問題，只要在對戲時不要讓對手演員有任何的不舒服、沒有達到犯罪的最低底線，都可以接受。

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像是《樓下的房客》跟李杏的淋浴戲，本來都各自戴上遮住重點部位的道具，但是蓮蓬頭一開、就被水沖掉了，「我們只能屌擋著屄，幾乎是快靠在一起。因為不靠在一起的話，對方隨時會穿幫，就是當下你只有對方。」

▲對於總有一天終將失去的生命與肉體，莊凱勛以豁達的方式看待演員的表演尺度，認為這等同是留下一種紀念。



大多數時候，演員在鏡頭前脫光，是為了講故事，但《妮波自由式》的MAMA恰好顛倒，是每換一套造型，代表著一次很特別的性經驗，必須要莊凱勛親自上陣演出來，「那感覺有點像是，有一年去割包皮，那時候已經開始演戲了。」

20多歲時的莊凱勛，去泌尿科躺著等待手術，他說：「可以跟醫生聊天，如果願意的話，還可以看他怎麼割（包皮）的，就是這麼刺激。覺得冰冰涼涼，因為在打麻醉，放了一塊布隔開，欸，四手連彈，就開始這樣翻一翻，好像在割筋的那種感覺。結束之後，還躺在原地時，兩個小護士過來了，『欸，我們都有看你的戲！』當下丟臉到一個境地，就是發抖，拜託現在不要跟我講話。」

▲莊凱勛在《妮波自由式》化身酒吧老闆MAMA，每集至少都有4套服裝造型，讓人看到眼花撩亂，穿成這樣是打算跟女神卡卡比賽嗎？（紅衫娛樂提供）

莊凱勛說：「因為這太未知了，根本猜都沒有猜到會是這個局面，你我相忘於江湖，就是這個局面。」同理，莊凱勛說MAMA的戲服根本就是無法想像，更無法猜測穿上以後會變成什麼樣子，「那感覺有一點像小男生第一次夢遺，或者是小女生第一次發現自己胸前的重量需要穿內衣了。擔心穿了那些陌生的東西，覺得自己到底是什麼，然後會不會很離譜，會不會很好笑，會不會看起來很情色、會讓人家覺得你怪怪的。」

化妝、髮型：Nita（美少女工作室）

造型：Claire Woo

服裝提供：LOEWE、Zegna、Swarovski

場地提供：嘎拉嘎拉市集



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