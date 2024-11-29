林志玲慶50歲「同框2歲兒3寫真」！　感性告白：謝謝媽媽賦予我生命

記者張筱涵／綜合報導

林志玲今（29日）迎來50歲生日，除了感謝外界的祝福，她也驚喜地公開了和兒子的正面合照，並在社交平台上發文感性告白：「想和所有愛我的人，和我愛的人說聲感謝，謝謝你們的陪伴與愛，謝謝你們平安又健康。」

▲林志玲和兒子俏皮合照。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）



在這特別的日子裡，林志玲分享了三張和兒子的溫馨合照。她穿著簡單優雅的白色上衣，搭配柔和的粉色長裙；而兒子則穿著一件可愛的藍色T恤和牛仔褲，顯得俏皮又充滿活力。照片中，母子兩人互動豐富，一會兒擺出驚訝的表情，一會兒又展現林志玲彎腰嘟嘴準備親吻寶貝的模樣，充滿溫暖和愛意。

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除了公開合照，林志玲也在貼文中感謝所有送上祝福的人，並坦言「人生就這樣迎來了那個曾經用想象仍感到很遠的數字，太快了，我覺得」。這一天，她被兒子問起想要什麼禮物，林志玲則暖心回應：「希望自己可以健健康康的陪著你長大，陪你好好探索這個精彩的世界。」

▲林志玲希望能陪兒子繼續探索世界。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）



林志玲也分享了自己對生活的感悟，她希望不論年齡，都能擁有智慧，像“大智若愚”一樣，對小事豁達。她強調，自己不追求難以實現的快樂，而是知足並珍惜現有的一切，並用正向的心態和良好的生活習慣來管理自己的生活，保持從容、優雅、淡定，不追求無謂的認可。

最後，林志玲深情感謝母親賦予她生命，並表示：「我親愛的媽媽！生命的每個階段，我都有努力的去感受，認真的活著；每個瞬間都在塑造著我，而在成為母親之後，我更從底層感受自己越來越完整。」她衷心感謝所有陪伴與愛護她的人，並祝福大家都能平安健康，過得幸福美滿。