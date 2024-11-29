Disney+看得到！朱智勛《愛在獨木橋》重逢世仇鄭裕美：妳要和我交往

記者吳睿慈／綜合報導

這卡司有沒有看錯？人氣男神朱智勛首度合作鄭裕美愛情喜劇《愛在獨木橋》，他時隔18年回歸愛情劇，上演現代的「羅密歐與茱麗葉」，與世仇前女友鄭裕美相隔18年再度重逢，一位是學校新上任理事長，另一位是在職體育老師，兩位「信任而看」的大咖同台演出，消息一公佈讓網友紛紛表示超期待，而Disney+於23日起與韓同步上線，喜愛看愛情喜劇的觀眾，絕對不能錯過！

▲▼鄭裕美再度重逢朱智勛捏爆對方的臉頰。（圖／Disney+提供）



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《愛在獨木橋》劇情描述不同姓卻同名的石志源（朱智勛飾演）、尹志源（鄭裕美飾演）糾纏了一輩子，兩人學生時代是對恩愛小情侶，怎知命運捉弄人，因家族反目等原因而痛苦分手。相隔18年後，兩位冤家以理事長和老師身份在職場重逢，初次見面就上演爆笑的相殺戲碼，鄭裕美膽大伸手狠狠捏住朱智勛，笑破肚皮的經典畫面引起重播再重播。

▲鄭裕美時隔4年回歸小螢幕。（圖／Disney+提供）



《愛在獨木橋》既是愛情喜劇，那麼羅曼史部分也沒少。西裝帥氣的朱智勛與可愛咆哮的鄭裕美之間所產生的化學反應，更是讓人瞬間覺得兩人匹配度爆表；其中，戲劇裡，鄭裕美看著背影把男主角誤以為是爺爺，帶著撒嬌口吻甜喊「爺爺，我餓了」，背後熊抱朱智勛，吃遍豆腐後才發現是冤家本人。

▲▼鄭裕美、朱智勛上演現代版羅密歐與茱麗葉。（圖／Disney+提供）



還有虐心台詞對話，鄭裕美再次重逢舊情人，怨恨、愛戀之情通通湧上心頭，紅著眼眶問「你一定要來我在的地方嗎？是因為我在才來的嗎，想來嘲笑看看我過得如何」，她的反應激起朱智勛的勝負欲，霸氣回嘴「如果紫丁香開花，妳就要和我交往」，再次牽起兩人的情緣，只是兩人這回重逢結局會是一樣淒美，還是圓滿撒糖？

▲鄭裕美在《愛在獨木橋》裡飾演體育老師。（圖／Disney+提供）

《愛在獨木橋》除了集結朱智勛與鄭裕美兩位大咖之外，幕後團隊更是信看保證， 《愛在獨木橋》由《金秘書為何那樣》、《還魂》的朴峻華導演執導，《雲畫的月光》、《朝鮮浪漫喜劇–綠豆傳》的林藝珍編劇執筆，超強的編導組合，怪不得朱智勛與鄭裕美會點頭演出。

▲朱智勛主演的《照明商店》也即將在12月4日播出。（圖／Disney+提供）



Disney+年末開啟朱智勛宇宙帥氣霸屏，他與鄭裕美合演的《愛在獨木橋》與韓國同步上線之外， 《照明商店》年末爆款韓劇預定，劇集由《MOVING》姜草作家所撰寫，劇情懸疑又催淚感人，除了是朱智勛領銜主演，還有朴寶英加盟，Disney+讓你一次收集朱智勛的各種樣貌，必追！