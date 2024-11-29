ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Disney+看得到！朱智勛《愛在獨木橋》重逢世仇鄭裕美：妳要和我交往

記者吳睿慈／綜合報導

這卡司有沒有看錯？人氣男神朱智勛首度合作鄭裕美愛情喜劇《愛在獨木橋》，他時隔18年回歸愛情劇，上演現代的「羅密歐與茱麗葉」，與世仇前女友鄭裕美相隔18年再度重逢，一位是學校新上任理事長，另一位是在職體育老師，兩位「信任而看」的大咖同台演出，消息一公佈讓網友紛紛表示超期待，而Disney+於23日起與韓同步上線，喜愛看愛情喜劇的觀眾，絕對不能錯過！

▲▼鄭裕美再度重逢朱智勛捏爆對方的臉頰。（圖／Disney+提供）

▲▼鄭裕美再度重逢朱智勛捏爆對方的臉頰。（圖／Disney+提供）

▲▼朱智勛,鄭裕美,愛在獨木橋。（圖／Disney+提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

《愛在獨木橋》劇情描述不同姓卻同名的石志源（朱智勛飾演）、尹志源（鄭裕美飾演）糾纏了一輩子，兩人學生時代是對恩愛小情侶，怎知命運捉弄人，因家族反目等原因而痛苦分手。相隔18年後，兩位冤家以理事長和老師身份在職場重逢，初次見面就上演爆笑的相殺戲碼，鄭裕美膽大伸手狠狠捏住朱智勛，笑破肚皮的經典畫面引起重播再重播。

▲▼朱智勛,鄭裕美,愛在獨木橋。（圖／Disney+提供）

▲鄭裕美時隔4年回歸小螢幕。（圖／Disney+提供）

《愛在獨木橋》既是愛情喜劇，那麼羅曼史部分也沒少。西裝帥氣的朱智勛與可愛咆哮的鄭裕美之間所產生的化學反應，更是讓人瞬間覺得兩人匹配度爆表；其中，戲劇裡，鄭裕美看著背影把男主角誤以為是爺爺，帶著撒嬌口吻甜喊「爺爺，我餓了」，背後熊抱朱智勛，吃遍豆腐後才發現是冤家本人。

▲▼朱智勛,鄭裕美,愛在獨木橋。（圖／Disney+提供）

▲▼鄭裕美、朱智勛上演現代版羅密歐與茱麗葉。（圖／Disney+提供）

▲鄭裕美,愛在獨木橋。（圖／Disney+提供）

還有虐心台詞對話，鄭裕美再次重逢舊情人，怨恨、愛戀之情通通湧上心頭，紅著眼眶問「你一定要來我在的地方嗎？是因為我在才來的嗎，想來嘲笑看看我過得如何」，她的反應激起朱智勛的勝負欲，霸氣回嘴「如果紫丁香開花，妳就要和我交往」，再次牽起兩人的情緣，只是兩人這回重逢結局會是一樣淒美，還是圓滿撒糖？

▲鄭裕美,愛在獨木橋。（圖／Disney+提供）

▲鄭裕美在《愛在獨木橋》裡飾演體育老師。（圖／Disney+提供）

《愛在獨木橋》除了集結朱智勛與鄭裕美兩位大咖之外，幕後團隊更是信看保證， 《愛在獨木橋》由《金秘書為何那樣》、《還魂》的朴峻華導演執導，《雲畫的月光》、《朝鮮浪漫喜劇–綠豆傳》的林藝珍編劇執筆，超強的編導組合，怪不得朱智勛與鄭裕美會點頭演出。

▲朱智勛主演的《照明商店》也即將在12月4日播出。（圖／Disney+提供）

▲朱智勛主演的《照明商店》也即將在12月4日播出。（圖／Disney+提供）

Disney+年末開啟朱智勛宇宙帥氣霸屏，他與鄭裕美合演的《愛在獨木橋》與韓國同步上線之外， 《照明商店》年末爆款韓劇預定，劇集由《MOVING》姜草作家所撰寫，劇情懸疑又催淚感人，除了是朱智勛領銜主演，還有朴寶英加盟，Disney+讓你一次收集朱智勛的各種樣貌，必追！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

台女星「下海做外賣」慘遭球員當場退貨！她淚崩被圍觀 不堪價碼曝

台女星「下海做外賣」慘遭球員當場退貨！她淚崩被圍觀 不堪價碼曝

李多慧破尺度脫了「單穿三角褲」中空被看光！17萬人看傻：下衣真的失蹤

李多慧破尺度脫了「單穿三角褲」中空被看光！17萬人看傻：下衣真的失蹤

林襄鏡面反射「超兇畫面」晃爆！低胸包不住…一半車頭燈全溢出來了

林襄鏡面反射「超兇畫面」晃爆！低胸包不住…一半車頭燈全溢出來了

快訊／NewJeans宣布「今夜12點起正式解約」！　後續活動計畫曝光

快訊／NewJeans宣布「今夜12點起正式解約」！　後續活動計畫曝光

黃曉明「希望這是一場夢」雙眼無神受訪！刪文爆情變網嘆人設敗光

黃曉明「希望這是一場夢」雙眼無神受訪！刪文爆情變網嘆人設敗光

陳傑憲本不想打職棒！　3年前曾曝「曹佑寧是背後推手」

陳傑憲本不想打職棒！　3年前曾曝「曹佑寧是背後推手」

台中跨年不只輝人、告五人　「兩大天團」也宣布要來了！

台中跨年不只輝人、告五人　「兩大天團」也宣布要來了！

ADOR回應NewJeans了！　合約仍有效「信任破裂不構成解約事由」

ADOR回應NewJeans了！　合約仍有效「信任破裂不構成解約事由」

陶晶瑩慶12強遭酸「講不出台灣2字」　霸氣反擊網友不忍了！

陶晶瑩慶12強遭酸「講不出台灣2字」　霸氣反擊網友不忍了！

日人氣AV女優「被嫌胖」片場崩潰大哭！　今練成極品身材被讚翻

日人氣AV女優「被嫌胖」片場崩潰大哭！　今練成極品身材被讚翻

NewJeans宣布解約「一早現身機場」！　包緊緊低調照跑行程

NewJeans宣布解約「一早現身機場」！　包緊緊低調照跑行程

不是陳傑憲！日大咖偶像愛上「勝投怪盜張奕」：看他上場心情複雜

不是陳傑憲！日大咖偶像愛上「勝投怪盜張奕」：看他上場心情複雜

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

台女星「下海做外賣」慘遭球員當場退貨！她淚崩被圍觀 不堪價碼曝

李多慧破尺度脫了「單穿三角褲」中空被看光！17萬人看傻：下衣真的失蹤

林襄鏡面反射「超兇畫面」晃爆！低胸包不住…一半車頭燈全溢出來了

快訊／NewJeans宣布「今夜12點起正式解約」！　後續活動計畫曝光

黃曉明「希望這是一場夢」雙眼無神受訪！刪文爆情變網嘆人設敗光

陳傑憲本不想打職棒！　3年前曾曝「曹佑寧是背後推手」

台中跨年不只輝人、告五人　「兩大天團」也宣布要來了！

ADOR回應NewJeans了！　合約仍有效「信任破裂不構成解約事由」

陶晶瑩慶12強遭酸「講不出台灣2字」　霸氣反擊網友不忍了！

日人氣AV女優「被嫌胖」片場崩潰大哭！　今練成極品身材被讚翻

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

朱智勛, 鄭裕美, 愛在獨木橋

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「明星貴婦團」被拍現身杜拜看房！驚人天價曝 他陪全程：誰黑卡刷下去
  2. 韓國最大咖反派李廷鎮抵台拍戲　溫昇豪曝兩人澳門同房情
  3. 安以軒富商尪陳榮煉「重判13年」　閨蜜曾曝：她帶著孩子很努力生活
  4. Disney+看得到！朱智勛《愛在獨木橋》重逢世仇鄭裕美：妳要和我交往
  5. 快訊／HYUKOH吳赫宣布「下個月結婚」！　10年零緋聞…公司證實
  6. 汪小菲補辦婚宴「日期地點」曝！眼腫認整型…妻驚：有人叫你講嗎
  7. 蘇打綠開唱「5難題+實名制」擊退黃牛　超猛售票結果曝光！
  8. Sandy產後2個月「一家四口罕見同框」！現身信義區…看聖誕樹全被拍
  9. 包偉銘愛妻突然當眾大哭！　岳母也在場…他心疼說話了
  10. ADOR列2025計畫全被拒！NewJeans時間到就翻臉　閔熙珍聲援：自由

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366