BTS柾國模仿大賽冠軍出爐！還原眉釘加唇環　網笑：沈亨倬老婆要參賽

文／妞新聞
繼周杰倫多重宇宙、甜茶多重宇宙，近日紐約正上演「果果多重宇宙」！甜茶本人出席「提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）模仿大賽」的效應還在發酵，這次主角換成防彈少年團成員「田柾國（Jung Kook）」，在11月24日於美國芝加哥舉辦的「柾國模仿大賽」冠軍已經出爐，來看看是誰吧！
「柾國模仿大賽」冠軍是他
濃眉大眼小帥哥被起底
▲BTS征國。（圖／翻攝自X@BTS_twt_JUNGKK、@bts_bighit）
▲柾國模仿大賽冠軍出爐。（圖／翻攝自IG@_amberalexander、@aaashleyk）
吸引多名來自各地的民眾、粉絲參與，參賽者不只有男生，還有許多女性變裝挑戰「最像柾國」的第一名寶座，而在人群之中，穿著黑色羽絨外套的這位神秘小帥哥似乎特別亮眼，稍長的黑髮，搭配立體輪廓、濃眉大眼，他還特別還原柾國臉上的飾環，在「眉骨、嘴唇」同樣的位置上都穿上金屬環、手上也複製貼上紋身，最後奪下模仿大賽的冠軍寶座。
▲柾國模仿大賽冠軍出爐。（圖／翻攝自IG@_andrewalexander_）
第一屆「柾國模仿大賽」（也可能是最後一屆）的冠軍被神出叫做「Andrew」，笑起來似乎也有一咪咪神似柾國的他，其實已經是小有人氣的網紅，不只IG追蹤人數有20多萬名粉絲，經營的YouTube頻道也累積超過26萬訂閱，最終他獲得了20美元獎金，還把一瓶韓國燒酒帶回家。
最終比賽結果花絮照也在網路上瘋傳，雖然Andrew也是一枚鮮肉小帥哥，但網友紛紛不買單，大呼一點都不像，還笑稱不如叫演員「沈亨倬」的日籍妻子平井沙耶參賽，平井沙耶先前就因為出演綜藝《朝鮮的愛情高手》，甜美長相居然意外神似柾國引爆熱議，認證是「戴假髮的柾國」，妞妞們覺得誰比較像呢？
註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！
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