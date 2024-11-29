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肌肉版陳傑憲是他！　帥到被認錯「吃飯免費加肉」驚人猛肌照曝光

記者蔡琛儀／台北報導

男團Eros顏值擔當Rock近日爆紅，因長相被說酷似中華隊隊長陳傑憲，他還在Threads發文，「剛剛吃晚餐，老闆跟員工看到我嚇一跳，以為我是中華隊的隊長！（今天肉給的比較多）」相當逗趣。

▲▼健體男團Eros顏值擔當Rock。（圖／Eros Rock提供）

▲▼男團Eros成員Rock屢屢被說像陳傑憲。（圖／Eros Rock提供、資料照／記者湯興漢攝）

▲▼台灣隊長陳傑憲返台，受到大批球迷熱烈歡迎 。（圖／記者湯興漢攝）

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Rock是台北知名的健身教練，原本就常出現在綜藝節目中，去年更因矯健身手和俊帥外貌被延攬至男團Eros中，發行出道單曲〈天外奇肌〉大受矚目，在MV中只著超迷你肉色內著、全身塗成小金人，盡現絕美胸腹肌和人魚線。

以前就有粉絲誇他神似日本男神岡田准一，他直說不敢當，還笑說覺得自己身型比較像吳奇隆，「希望可以向偶像四爺看齊！」近日又因為中華隊隊長陳傑憲再度爆紅，身邊熟識的人、學生、粉絲封他為「健身版陳傑憲」、「肌肉陳傑憲」。

▲▼健體男團Eros顏值擔當Rock。（圖／Eros Rock提供）

▲▼Rock是台北知名的健身教練，過去也常上節目。（圖／Eros Rock提供）

▲▼健體男團Eros顏值擔當Rock。（圖／Eros Rock提供）

Rock則覺得自己沾光了，「他很帥氣，又是台灣之光，我托他的福，不亮也光了！」雖然都有當下否認，「去吃燒臘，老闆給了平常雙倍的肉，中華健兒萬歲！」他也許願未來有機會可以與陳傑憲一起運動、健身。他也預告12月24日會現身苗栗音樂佳餚耶誕城演出，與粉絲過耶誕。

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