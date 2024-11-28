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黃曉明悄悄「刪了認愛官宣文」！2個月前才喊在一起　網驚：分了？

記者劉宛欣／綜合報導

大陸網紅葉珂與黃曉明於9月公開戀情後，頻頻陷入負面風波，扛不住各方爆料與輿論抨擊的她，10日透過微博發文「誠懇道歉」，宣布因身體不適和家人原因，決定退出網路，黃曉明則是在出席宣傳新片活動時致歉，承諾會好好處理私事，怎料，28日被發現他悄悄把9月19日認愛官宣的貼文刪了，瞬間引爆陸網討論。

▲▼葉珂直播接黃曉明電話，1分鐘連喊8次愛你。（圖／翻攝自微博）

▲黃曉明刪了官宣認愛的貼文。（圖／翻攝自微博／黃曉明、葉珂kerr）

黃曉明9月19日在微博官宣認愛葉珂，寫下「我們在一起了」，隨後葉珂的各種過往被扒出，頻頻登上熱搜，諸多爭議言論爆發，包含在直播中評論伍佰的歌「猥瑣」，稱自己當學生時沒在學校上過廁所，因為「覺得很粗魯」，還脫口說北方人「說話很衝」等等，更有「微DO」、「獨one無two」等自創的用語，瞬間席捲整個陸網。

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直到11月初，網紅妖怪直播放出與葉珂的通話錄音，錄音檔案中，葉珂承認自己從來沒給黃曉明花過1000萬（約4500萬台幣），自己帳戶裡只有幾萬塊，對此妖怪爆料黃曉明給女方買了很多東西，價值近億，直批葉珂是「撈女」，就是想騙黃曉明的錢，還提到葉珂把先前離婚分到的財產作為封口費還給前夫，雙方簽了保密協議，就是想要堵住前夫的嘴，不讓前夫出來爆料。

▲▼葉珂直播被問整型認「40%科技」。（圖／翻攝自微博／黃曉明、葉珂kerr）

▲黃曉明與葉珂認愛兩個多月疑似情變。（圖／翻攝自微博／黃曉明、葉珂kerr）

葉珂隨後在10日宣布退網，黃曉明時隔半個多月，在今（28日）天被發現悄悄刪掉了認愛的貼文，「黃曉明刪除官宣博文」瞬間衝上微博熱搜，網友猜測兩人已分手，紛紛留言「哇分了好分了好啊」、「為啥刪？難道分手了？」、「聽勸是福」、「黃曉明這次一定要擦亮眼睛啊」，也有人認為「刪除就一定是分手的意思嗎？分手一定得當事人官宣啊」。

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