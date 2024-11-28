郭雪芙認了拍戲對導演翻白眼！　何潤東一聽噴笑：很久沒感受到了

記者黃庠棻／台北報導

年末壓軸治癒系愛情影集《不如海邊吹吹風》由金獎導演何潤東執導，陳柏霖與郭雪芙主演，以金門這座充滿自然美景的島嶼為背景，帶領觀眾進入一段雙向救贖的愛情故事，是近年罕見的愛情影集。今（28）日該劇舉辦開播記者會，所有主演都一起現身。

▲陳柏霖、郭雪芙主演《不如海邊吹吹風》，由何潤東執導。（圖／大川大立提供）

《不如海邊吹吹風》今（28）日舉辦開播記者會，導演何潤東領軍主演陳柏霖、郭雪芙、楊子儀、莊茜佳、吳子霏、王晴、顏廷儒ㄧ同接受訪問。陳柏霖透露跟導演何潤東一拍即合，在最後一場戲的時候，獻上一個溫暖的擁抱，讓何潤東感動記到現在。

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▲陳柏霖、郭雪芙主演《不如海邊吹吹風》，由何潤東執導。（圖／大川大立提供）

不僅如此，郭雪芙跟導演何潤東其實不打不相識，她笑說因為一開始自己聽不太懂對方說話的方式，雖然沒有真的打起來也沒有互嗆，笑說「但有用眼神嗆，不小心翻白眼過」，幸好後期越來越了解導演想要的東西，兩人感情就變得越來越好了。

▲陳柏霖、郭雪芙主演《不如海邊吹吹風》，由何潤東執導。（圖／大川大立提供）

對此，何潤東表示自己在現場常常很急躁，使用的文法也不太對，坦言現在回想起來也聽不太懂自己在講什麼，解釋自己很喜歡郭雪芙直率的性格，可以直來直往溝通，但仍不忘虧對方「雪芙很特別，出道這麼久，很少有人對我翻白眼，很久沒有感受到被翻白眼了」，幽默個性讓全場笑成一片。