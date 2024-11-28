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《魷魚遊戲2》角色現身高雄港　12／21揭開「1.2.3. 高雄人」活動

▲▼ 。（圖／Netflix提供）

▲Netflix《魷魚遊戲》「1.2.3. 高雄人」現身高雄港。（Netflix提供）

記者陳宏瑞、劉人豪／高雄報導

真正大賽，現在從高雄開始！「1.2.3. 高雄人」活動正式展開！今（28）日Netflix與高雄市政府共同公布Netflix韓國原創影集《魷魚遊戲》第2季角色將現身高雄市，預計於12月21日（六）正式揭開「1.2.3. 高雄人」活動。這次《魷魚遊戲》第2季的強勢回歸，不是佔領首爾，而是要佔領整座高雄港！

《魷魚遊戲》在2021年首播後迅速風靡全球，成為Netflix在全球觀眾中觀看次數最高的影集之一。上線的28天之內，觀看時數突破16.5億小時，且觀看用戶更超過1.42億，該影集在全球94個國家當中的Netflix Top 10榜單當中排名第一！

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高雄市長陳其邁表示：「這次Netflix《魷魚遊戲》第2季的全球城市串連宣傳活動，以高雄作為台灣的主要宣傳據點，高雄市政府感到非常開心與榮幸。

陳其邁指出，《魷魚遊戲》作為全球性IP，本次活動希望藉由高雄市的景觀，結合在地文化，與市民的熱情，能讓《魷魚遊戲》第2季獲得更大迴響，更使高雄港灣美景躍居國際！12月21日歡迎市民以及全台灣的觀眾與粉絲一起來高雄共襄盛舉『1.2.3. 高雄人』。」

《魷魚遊戲》第2季將於12月26日於Netflix全球獨家上線！《魷魚遊戲》第2季將為全球觀眾帶來更多的刺激與挑戰，李政宰將再次回歸飾演成奇勳（編號 456），以更堅毅的姿態，同時背負著上一季的傷痕，下定決心揭露這場殘酷競賽背後的致命真相。

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