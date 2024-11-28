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律師呂秋遠批館長「毀人夢想」！　揭簽賭運彩差異：還可以得意洋洋？

記者黃皓瑋／綜合報導

「館長」陳之漢近期因自曝20多歲時做過「球版」（地下賭盤），並稱「台灣人不要過於虛偽」，引發不少爭議。律師呂秋遠昨（27日）對此發聲，指出「簽賭」與「運彩」的差異，直言館長「毀了別人的夢想」：「還可以得意洋洋的把所有人都拖下水？」

 ▲館長透露以前做過職棒簽賭。（圖／翻攝自飆焊臉書、YT）

▲館長自曝以前做過球版。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

呂秋遠在臉書發文，自曝在1990年代唸大學時，因受到系上好友的影響，開始對中華職棒產生興趣，然而多次的職棒簽賭、假球案，卻讓他開始懷疑職棒的真實性：「畢竟只要有球員被三振，我就會覺得，這是不是有收錢？這顆球怎麼會接不到？不可能啊！是不是有黑道恐嚇？」醜聞也動搖了他看球的意願：「看比賽的是傻子，這幾年的球員收錢打球，不就代表職棒就是假的？」

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呂秋遠回憶，當時台灣的職棒環境「根本一蹋糊塗」：「在館長的那個年代，經常都得擔心，自己喜歡的隊伍會不會倒閉、會不會涉及簽賭、會不會打假球，哪個我們喜歡的球員，其實昨晚在酒店喝酒，而且他故意保送了某人，或是故意被三振。」

呂秋遠也指出簽賭和運彩不同：「至少運彩不會有人去半夜押走球員，要他選擇Plata o Plomo（銀彈？還是子彈？）」並直言：「一個操作簽賭的人，一個讓職棒沉淪的人，竟然好意思說，大家不要太虛偽，因為那個年代大家都在簽賭？你TMD毀了別人的夢想，還可以得意洋洋的把所有人都拖下水？」

▲館長2019年曾替中信開球。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

▲館長於直播中說明自己沒做過中職簽賭。（圖／翻攝自YouTube／館長成吉思汗）

不過館長近期也在直播中，數次直球回應該爭議事件。他表示自己好幾年前就公開說過這段經歷，勸戒大家不要做，並指出當時沒有通路、運動彩券，有許多人在正職工作外，仍會兼職做球版賺佣金，直言「台灣人不要過於虛偽」。他也強調自己當時才20多歲，沒有能力去買球團、影響職棒。

館長坦言年輕時混過黑道、做過球版，但只有做美國大聯盟（MLB），因為當時中職「可操作性太強」。他也強調自從做過球版後，就對賭博深惡痛絕，對於自己近期被謠傳「買日本隊500萬結果輸了」感到相當不滿：「你有沒有聽過我賭過什麼？我就不會賭博的人。」

▼呂秋遠臉書貼文。（翻攝自Facebook／呂秋遠。如遭刪除請見諒）

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