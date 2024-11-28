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樂天女孩「長期泡水導致子宮寒冷」！穎樂淡出不游了：擔心未來難受孕

星談心／穎樂游泳恐宮寒怕不孕　砸6位數斜槓當歌手

▲從游泳教練到啦啦隊，近日穎樂又多了歌手身分。（圖／林士傑攝／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

「樂天女孩」穎樂大學就讀國立臺北教育大學，原本打算走上教師的職業道路的她，在因緣巧合下加入了啦啦隊，並在《全明星運動會3》打開知名度。希望能多方發展的她，日前自掏腰包，砸下6位數推出了個人單曲《就算我們註定會遺憾》。穎樂笑稱，自己將在演藝圈賺到的收入都投入其中，只為了實現自己的唱跳夢想。

星談心／穎樂游泳恐宮寒怕不孕　砸6位數斜槓當歌手

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▲因為跳舞喜歡上舞台的穎樂，在教甄期間選上樂天啦啦隊一員。（圖／翻攝自穎樂IG）

穎樂從小受父母影響，國小五年級便開始學游泳，大學也憑藉該技能當上教練，本應順理成章當上老師的她，在教甄期間看到啦啦隊選拔消息，她決定追隨內心的渴望，勇敢踏上新道路，「我非常熱愛在舞台上的感覺，成就感是來自於大學活動，大家一起上台表演一支舞，那時大家就發現我很快抓到舞蹈感覺，可能因為我練體育」，穎樂也透露，她長期泡水導致子宮寒冷，擔心未來難受孕，才會選擇淡出游泳工作。

星談心／穎樂游泳恐宮寒怕不孕　砸6位數斜槓當歌手

▲從小學游泳的穎樂，在《全明星3》紀錄亮眼。（圖／翻攝自穎樂IG）

加入啦啦隊頭一年，穎樂坦言不習慣鏡頭對準自己，表現非常僵硬，甚至會下意識躲避鏡頭。她開始回家反覆觀看粉絲拍攝的影片，並加強表情控制，不只表現越來越自然，她也更加享受舞台，之後隨著在《全明星運動會3》中嶄露頭角，穎樂決定發展斜槓事業，投入音樂，希望在更多領域發光發熱。

然而斜槓之路並不容易，穎樂在艾薇牽線下認識製作人，卻遲遲找不到喜歡的舞曲，好不容易尋覓到《就算我們註定會遺憾》，但她一手包辦MV策畫及拍攝，前前後後花了約2年才推出，她感慨：「出單曲最難是找歌，我第一首歌想要唱跳，但唱跳的歌沒有找到很喜歡的，這首歌跟我比較有緣，製作人給我聽Demo，我覺得旋律很好聽。」

星談心／穎樂游泳恐宮寒怕不孕　砸6位數斜槓當歌手

▲為了維持熱度，穎樂砸6位數耗時近2年推出單曲。（圖／林士傑攝）

儘管終於圓夢，網路上的酸言酸語仍不斷出現。穎樂分享，有些網友誇讚她「單曲很好聽，但妳還是當啦啦隊就好」，還有「翻唱比原唱好」等負面留言。不過，穎樂選擇以正向心態面對，她表示：「我自己是覺得我還需要多練習，畢竟我不是歌手出身，我想要求自己更好，看到留言合理的就會回覆，不合理看看就好。」

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▲發單曲後遇上酸言酸語，林穎樂表示自己會多加練習之外，不合理的留言也選擇看看就好不要在意。（圖／林士傑攝）

目前穎樂積極籌備她的第二首單曲。為了提升自我，她在樂天舞蹈副總監小帆的介紹下，每週參加一次唱歌課程，學習更多的唱歌技巧，並嘗試詮釋不同風格的歌曲。她還開始加強自己的體能，每週進行跑步、騎車和核心運動訓練，為未來的唱跳事業做好準備。

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▲希望有朝一日完成唱跳夢，穎樂積極練唱及增加肺活量。（圖／林士傑攝）

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