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千萬債務狀況成謎　馬國畢：快還完了啦

記者葉文正／台北報導

民視八大《綜藝新時代》阿翔、籃籃、楊繡惠和馬國畢來到了有「黃金故鄉」之稱的高雄旗山，要來體驗香蕉農的工作，一開場籃籃開心的吃起香蕉直呼太好吃了，阿翔介紹職人「柳淑惠」是獲得過冠軍的女青農，馬國畢隨即求介紹認識：「不知道她介不介意離過婚的男生。」楊繡惠接話：「但她可能介意有欠債的…」馬國畢緊接著：「快還完了啦！」

▲馬國畢自爆債快還完。（圖／民視提供）

▲馬國畢自爆債快還完。（圖／民視提供）

眾人期待著她出場，只是女青農職人一出場，竟是年近六十的可愛阿姨，看著大家滿臉問號，職人解釋她所謂的青農不是因為年輕，而是因為她加入香蕉行業差不多十年而己，資歷很年輕，藝人聽聞也大表稱讚說不簡單，十年即能獲得香蕉比賽的冠軍。

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▲馬國畢自爆債快還完。（圖／民視提供）

▲馬國畢(左起)、籃籃、阿翔、楊繡惠一起採蕉。（圖／民視提供）

在做農活工作時，大家好奇詢問為何香蕉不受地心引力影響而下垂，反而都是往上翹的，職人活潑的回覆：「因為它蕉傲啊！」諧音梗也讓藝人笑開懷，職人說她的香蕉是名為「烏龍蕉」的田蕉，藝人們紛紛猜測名字的由來是用烏龍茶灌溉、吃了有烏龍茶的味道、本來要種蘋果卻長出香蕉擺了個烏龍才會叫做烏龍蕉，沒想到職人解惑是因為早期大量種這個品種的人綽號叫做「烏龍」，因為他的香蕉口感和品質都特別好，所以大家就稱這香蕉為「烏龍蕉」，藝人聽聞接話說如果以這個邏輯，馬國畢種的會叫畢蕉、阿翔種的會叫翔蕉、那籃籃-籃靖玟種的會叫？大家才說籃靖玟種的會叫做玟蕉，職人聽到後吐嘈說轉的「轉得好硬哦」，真實反應也讓大家笑了。

在疏花套袋工作時，籃籃好奇想吃看看未熟青香蕉，職人直說吃了嘴巴會黏起來，果不其然籃籃一吃表情猙獰，接著阿翔要他也吃吃看，阿翔直說看到你的表情還有誰會要吃，馬國畢自告奮勇的嚐一口後也皺起眉頭直說不建議大家吃，等熟了再吃啦！

而活潑的職人工作也自帶很多樂趣，會將她的採收工作都取名如採收小刀叫「風流斷劍小小刀！」、香蕉支架叫神器、砍樹的大刀叫做「青龍偃月刀」，還有他的好朋友幫手叫做阿哥哥，不過看似活潑樂天的職人，其實一路走來相當不容易，最早從事經銷商工作的她，因為遇到了金融風暴負債千萬，她勇敢負起責任要來還債時，結婚二十多年的丈夫卻要求要離婚而遠離了她。

幸好家人和好朋友阿哥哥一路相挺，她開了早餐店後來種香蕉，慢慢的把債務還清，一連串欠債、另一半離異、勇於面對和開早餐店等等的經歷，讓一旁有類似經驗的馬國畢濕了眼框頻頻拭淚，對著職人直說：「我懂！」，馬國畢也說他很感謝身邊幫助他的人，等待他把帳務還清要好好的一個一個感謝他們，馬國畢拉著職人的手與她互相勉勵: 「錢可以解決的問題都不是問題，不能解決的，我們就賺更多的錢，但賺錢的同時要照顧好自己的身體！」讓職人也感動的大聲贊同: 「明天會更好！」二人也給了對方一個最溫暖的擁抱，二人正面又勇敢面對的態度，也感動了現場眾人！

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阿翔, 楊繡惠, 籃籃, 馬國畢

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