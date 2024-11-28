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陸網紅脫口1句「真香」爆紅！王境澤驚人年收曝：什麼都不用做就財富自由

記者陳芊秀／綜合報導

網路流行語「真香」，常用在形容一個人最初下定決心不去做某件事情，最終卻做了相反的行為的狀況，此流行語出自於大陸網紅王境澤口中，他當時在綜藝節目脫口一句話，至今流行多年仍不退燒，近日受訪更透露，光靠「真香」收版權費，一年收入百萬人民幣（約台幣448萬元），實現財富自由。

▲▼王境澤脫口一句「真香」成為網路流行語。（圖／翻攝自微博）

▲▼王境澤脫口一句「真香」成為網路流行語。（圖／翻攝自微博）

▲▼王境澤脫口一句「真香」成為網路流行語。（圖／翻攝自微博）

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▲王境澤2014年參加節目《變形計》，脫口一句「真香」成為網路流行語。（圖／翻攝自微博）

王境澤又稱「真香哥」，2014年6月，以城市主人公的身份參加節目《變形計》，展開為期30天的農村生活體驗。他剛到農村時拒絕喝水吃飯，認為環境「髒」，食物「難吃」，甚至放話：「我王境澤就是餓死，死外邊，從這裡跳下去，也不會吃你們一點東西。」然而僅僅3天後，他就端著一碗炒飯，笑容滿面地說：「真香！」這段畫面不僅在當年打開知名度，2018年再度翻紅變成網路流行語，更成為梗圖、表情包主角。

而節目播出後，王境澤開始接到廣告和商業演出的邀約，2019年底創立了一家MCN公司，但公司在經營不到2年之後倒閉。他在今年9月重新以網紅的身份回歸，專注拍攝與農村相關的內容，近日參加訪談節目，被問到現在的經濟狀況，坦言「我們『真香』這個版權，各大企業用我們『真香』這個版權，每年要付我們版權費的，其實這個東西是我什麼都不用做，就可以實現我的正常消費財富自由，就是一年保百萬左右」。他話畢後馬上問「不會這個播出之後就沒有了吧？」

▲▼王境澤脫口一句「真香」成為網路流行語。（圖／翻攝自微博）

▲王境澤透露，各大企業用「真香」要付他版權費，他一年保證收入破百萬人民幣。（圖／翻攝自微博）

▲▼王境澤脫口一句「真香」成為網路流行語。（圖／翻攝自微博）

▲王境澤剛說什麼都不用做就實現財富自由，話畢後擔心「不能你們播出之後沒有了吧。」（圖／翻攝自微博）

王境澤的發言令他成為熱搜人物。網友驚呼「嫉妒使我面目全非，王境澤僅憑兩個字真香就能年入低保百萬，我們生活的是一個時代嗎？」、「感覺早年的時候真的特別容易發展起來的」、「我現在才知道他可以靠自己的梗掙錢」、「沒有人能躲得過真香定律」。

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