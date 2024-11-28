歐陽妮妮「挺8月巨肚」中空拍寫真！被拍和張書豪互動 家人吐實：很尷尬

記者潘慧中／綜合報導

歐陽妮妮與張書豪6月宣布結婚，3個月後證實懷孕的好消息，喜獲大批粉絲的祝福。目前懷孕8個多月的她，低調拍攝了孕婦寫真，沒想到老公和她的互動被表妹吐槽：「看起來很尷尬。」

▲歐陽妮妮和張書豪的互動被表妹吐槽很尷尬。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）



照片中，可以看到歐陽妮妮放下一頭及腰長髮，身穿的平口短背心、外套和短褲都以米杏色為基調，並戴上一頂超萌的粗針織帽。雙手捧著8個月孕肚的她，手腳依然很纖細。

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▲▼歐陽妮妮拍攝孕婦寫真。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）



對此，歐陽妮妮透露她懷孕直到32週前都沒有水腫，沒想到一拍完孕婦寫真就開始水腫了，「真會挑時間！」此外，她坦言本來懶得拍孕婦寫真，但後來怕自己後悔，還是拍了，拍完也慶幸有拍，「以後就可以拿給兒子看～你看這是媽媽懷你的時候，你在媽媽肚子裡唷！」

▲歐陽妮妮拍完才開始水腫。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）



有趣的是，歐陽妮妮和張書豪的互動被表妹虧「很像妳請來的男模特」，夫妻倆看起來一點也不熟又尷尬。對此，張書豪27日在Instagram限時動態笑回：「還好吧！不刻意啊～。」

▲▼歐陽妮妮和張書豪即將迎來寶貝兒子。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

