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小林柏宏爆「劈腿還拍親密片」被拔出道資格！《SCOOL》導師婁峻碩說話了

記者孟育民／台北報導

男團選秀節目《SCOOL》正如火如荼播出中，本周六（30日）更將在高雄舉辦總決賽，沒想到其中人氣選手之一，被說和男神林柏宏神似的選手林子宸，被女網友控訴多次劈腿，甚至還看到他拍攝親密影片，連在節目錄製期間都還有空腳踏兩條船，震驚不少粉絲。對此，節目製作公司天空娛樂表示，林子宸將不參與最終競爭，也無法參加出道資格的投票選拔，確定不會出道成團。導師婁峻碩今（28日）出席中廣義賣活動，也發聲表達了看法！

▲▼婁峻碩。（圖／記者孟育民攝）

▲婁峻碩出席中廣義賣活動。（圖／記者孟育民攝）

▲▼林子宸。（圖／天空娛樂提供）

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▲林子宸爆出劈腿醜聞。（圖／天空娛樂提供）

林子宸爆出劈腿風波，因此退出冠軍賽，婁峻碩表示：「其他學員應該也會以此借鏡，了解這件事會對職業生涯造成多大的影響，對於子宸來說，他犯了錯受到了懲處，他應該也很自責，我希望他可以學習到，知道該怎麼處理感情狀況，就像主任（羅志祥）也在節目中跟大家分享過。」他說私下沒特別跟林子辰說什麼，「我們在後台沒太多時間交集，雖然我很常錄影完去找他們，問他們有什麼個人問題。」

▲▼婁峻碩義賣自己的戰服。（圖／記者孟育民攝）

▲婁峻碩義賣自己的戰服。（圖／記者孟育民攝）

婁峻碩近期忙到不可開交，除了戲劇作品在前置階段，還有五堅情、個人音樂計劃，本周六更要下高雄錄製《SCOOL》總決賽，他回顧這段時間的錄影，往返台灣跟韓國，看著選手們成長，心中感觸說：「我個人第一次當導師，對我來說是很多第一次的經驗，我自己也是在學習，有時候會不一定會教，看到其他導師的教導方式，我也可以知道怎麼讓選手變得更好。」他表示不管最後男孩們有沒有出道，只要有學習到東西，將來離開舞台還是有各種方式可以達到自己的夢想。

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SCOOL, 婁峻碩, 小林柏宏, 林子宸

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