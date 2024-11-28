《魷魚遊戲2》12／26上線　角色12／21先登高雄港

▲《魷魚遊戲2》12月21日揭開「1.2.3.高雄人」活動，劇中角色將現身高雄，占領高雄港。（圖／取自Netflix Taiwan IG）

文／中央社

Netflix與高雄市政府今天（28日）公布韓國原創影集「魷魚遊戲」第2季強勢回歸，12月26日於Netflix上線，12月21日揭開「1.2.3.高雄人」活動，劇中角色將現身高雄，占領高雄港。

「魷魚遊戲」將展開Netflix在台灣最「大」型宣傳活動，根據了解，屆時將有「魷魚遊戲」第2季角色大型裝置出現在高雄港周邊。高雄市長陳其邁表示，非常開心與榮幸「魷魚遊戲」第2季全球城市串連宣傳活動以高雄作為台灣主要宣傳據點。

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他說，「魷魚遊戲」作為全球性IP，活動希望藉高雄景觀，結合在地文化與市民熱情，讓第2季獲更大迴響，也使高雄港灣美景躍居國際，歡迎市民及全台灣觀眾、粉絲到高雄參加「1.2.3.高雄人」活動。

Netflix發布新聞稿表示，「魷魚遊戲」第2季將給全球觀眾更多刺激與挑戰，韓國演員李政宰再次回歸飾演成奇勳（編號456），以更堅毅姿態，背負第1季傷痕，下定決心揭露殘酷競賽背後致命真相。

「魷魚遊戲」2021年首播後迅速風靡全球，成為Netflix在全球觀眾中觀看次數最高影集之一，反映當代激烈競爭與社會縮影，且以韓國兒時遊戲為背景，轉化所有元素如藝術、音樂、時尚和遊戲，成為全球文化與熱潮。