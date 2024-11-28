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串流收視週榜／《SCOOL》再2天決賽！吉高由里子1舉動爆結婚倒數

記者陳芊秀／綜合報導

選秀節目《SCOOL》決賽將於30日在高雄舉行，賽前爆發人氣選手劈腿醜聞，決賽前也充斥爭議話題。《ETtoday星光雲》與大家一起關注最新串流收視排行。

friDay影音／李民基《Face Me》

▲▼friDay影音收視週榜（11/18-11/24）。（圖／friDay影音）

▲friDay影音收視週榜（11/18-11/24）。（圖／friDay影音）

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李民基在韓劇《Face Me》飾演整型外科名醫，背負傷心往事，性格高冷，為捲入案件的受害者進行整型手術，韓智賢飾演重案組刑警，劇集播出後深獲好評，本週持續平台收視第2。

Hami Video／9月上映《警賊黑白衝》串流見

▲▼Hami Video收視週榜（11/18-11/24）。（圖／Hami Video提供）

▲Hami Video收視週榜（11/18-11/24）。（圖／Hami Video提供）

南韓電影《警賊黑白衝》9月13日上映，相隔2個月已經可以透過串流平台收看，串流觀影時代持續影響電影業。除了《警賊黑白衝》，韓劇《假釋審查官李韓信》18日剛開播，就火速衝上Hami Video平台第2，該劇由高洙、權俞利 主演，描述審查官「李韓信」專門與惡意利用假釋制度的人展開鬥爭。平台收視第3名是好萊塢驚悚科幻片《超完美家政婦》，同樣也是9月上映的新片。

iQIYI／海外觀眾口味大不同

▲▼iQIYI收視週榜（11/18-11/24）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI收視週榜（11/18-11/24）。（圖／iQIYI提供）

大陸11月大劇連播，觀眾反應卻與海外觀眾口味大不同。奇幻題材《大夢歸離》被陸網嘲收視撲了，無法與網路聲量高的《永夜星河》、《小巷人家》、《珠簾玉幕》相比，然而海外平台收視排名仍居冠，超越被視為本月黑馬的《小巷人家》。

KKTV／吉高由里子傳結婚倒數

▲▼KKTV收視週榜（11/18-11/24）。（圖／KKTV提供）

▲KKTV收視週榜（11/18-11/24）。（圖／KKTV提供）

吉高由里子主演的《致光之君》不僅在平台穩居收視第一，也擠進Hami Video熱門前10名。而她飾演《源氏物語》作者紫式部，扛劇收視壓力一整年，如今全劇已經殺青，加上在海內外收視、評價雙贏，更傳出她可能會選在年底，與同居中的珠寶業小開男友結婚的消息。由於日本娛樂圈常發生藝人在完成重大工作後完成人生大事的例子，過去也有不少演員選在拍攝大河劇前後結婚，日媒對她的感情動向高度關注中。

▲▼串流收視週榜（11/18-11/24）。（圖／翻攝自X）

▲吉高由里子扛大河劇重壓，如今全劇殺青，收視口碑雙收，傳出年底結婚。（圖／翻攝自X）

LINE TV／《SCOOL》30日高雄巨蛋決賽

▲▼friDay影音收視週榜（11/18-11/24）。（圖／friDay影音）

▲LINE TV影音收視週榜（11/18-11/24）。（圖／LINE TV提供）

《SCOOL》自播出以來一直是LINE TV收視冠軍的節目，最後決賽將於30日在高雄巨蛋登場，決賽將由20位參賽者爭取7人出道成團的機會。不料賽前爆發人氣選手林子宸劈腿醜聞，製作公司天空娛樂發聲明表示，林子宸還是會和其他選手一同參加總決賽的錄製與粉絲演唱會，但已經被拔除出道資格。

▲▼串流收視週榜（11/18-11/24）。（圖／翻攝自臉書）

▲《SCOOL》30日在高雄巨蛋錄製總決賽。（圖／翻攝自臉書）

MyVideo／金馬61

▲▼MyVideo影音收視週榜（11/18-11/24）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo影音收視週榜（11/18-11/24）。（圖／MyVideo提供）

平台收視第一是第61屆金馬獎頒獎典禮，金馬獎被視為華人影壇含金量最高的獎，本屆報名件數突破新高，且最佳影片、最佳導演由大陸名導婁燁《一部未完成的電影》拿下，成為兩岸三地話題，主持人劉冠廷的表現也獲得觀眾與演藝圈前輩的鼓勵。

▲▼金馬61。（圖／MyVideo提供）

▲金馬61登串流平台收視第一。（圖／MyVideo提供）

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