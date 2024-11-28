王鶴棣被傳「現在沒女友了」！爆料網紅讚有良心「給天價分手費」

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星王鶴棣被爆分手圈外女友，並給了天價分手費。他2022年憑仙俠劇《蒼蘭訣》爆紅，當時傳出身邊已有交往6年的素人女友劉藝，至今兩年來，戀情頻傳分手。

▲王鶴棣被爆料網紅稱「現在沒有（女友）了」。（圖／翻攝自微博）

爆料網紅王大發最近時常藉直播爆料娛樂圈八卦，近日爆料「王鶴棣現在沒有（女朋友）了」，但是沒有說原因。而網紅王大發僅說「我聽說一些消息但我沒有證據」，接著補充說「據說弟弟很有良心，處了很多年，臨走的時候給了她……能買半個肖戰的家。」網友解讀指的是給了天價分手費，金額買得起頂流明星半套房子。

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▲爆料網紅聲稱「王鶴棣現在沒有（女友）了」。（圖／翻攝自微博）

▲爆料網紅王大發透露，王鶴棣給了前女友分手費，可以買肖戰半套房子。（圖／翻攝自微博）



王鶴棣因分手傳聞再度成為微博熱搜話題人物，同時肖戰房子也意外衝上熱搜。陸網對爆料消息半信半疑，有人笑虧「肖戰的房子也成一種量詞了」、「別為了熱度出來欺負人家素人女孩了，人家一直都很低調。只是談個戀愛天天被你們一些有心人士造謠P圖辱罵，太可憐了」。

現年25歲的王鶴棣大學就讀西南航空專修學院，過去曾傳女友是同校空檢專業學生，從大學就交往，多次被狗仔拍到，女方一直很低調，戀情始終沒有公開。