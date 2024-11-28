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徐懷鈺46歲了！　驚人逆齡美照曝光...親揭3大超簡易保養絕招

記者蔡琛儀／台北報導

徐懷鈺將推出全新專輯《光致・蛻變》，是她睽違17年的新專輯，46歲的徐懷鈺此次造型完全展現出她逆齡的一面，提及自身保養祕訣，徐懷鈺無私分享自己的凍齡養成三大招，包括減法保養、自律自愛及充足睡眠。

她透露：「首先是不要擦太多保養品，只挑適合自己的皮膚的產品使用，再來就是要吃『對』的東西，偶爾嘴饞可以，但也不能天天放縱；最後就是要睡眠充足，尋找自己最適合的睡覺時間，因為作息時間很重要，不管再晚睡覺，一定要睡飽，生理時鐘要調好，才是健康人生。」

▲▼徐懷鈺將推出新專輯《光致・蛻變》。（圖／滾石提供）

▲▼徐懷鈺46歲，外貎依然保養得宜。（圖／滾石提供）

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▲▼徐懷鈺將推出新專輯《光致・蛻變》。（圖／滾石提供）

為了新專輯，徐懷鈺也突破自我極限大搞「自虐」，不僅親自參與收歌、製作，連新歌創作都參與，更在唱功上尋求突破，在主打歌〈來都來〉副歌中特別首次挑戰「海豚音」唱腔。除了勤練歌喉打開自己高音界線外，力求完美的她前後更錄了近20個版本去仔細琢磨，她開玩笑說：「老實說第一次聽完demo後當下想殺了柏邑老師（製作人）！因為歌詞實在太複雜，真的不好唱！」

▲▼徐懷鈺將推出新專輯《光致・蛻變》。（圖／滾石提供）

▲徐懷鈺將推出睽違17年的新專輯《光致・蛻變》。（圖／滾石提供）

堪稱是承載著徐懷鈺過去、現在與未來的蛻變之作，不僅把過去這些年在生活、工作上所沉澱累積的經驗及能量化為靈感及成長動力，並透過一首首作品娓娓道來自己出道26年的心路歷程。這張耗時兩年多所打造的專輯一口氣收錄的十首曲風多元的新歌，並把去年發行的三首勁歌〈我們的故事〉、〈倒數3秒〉、〈達爾文步伐〉全都收藏其中，整張13首歌堆疊出滿滿誠意。

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