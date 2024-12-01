連線／《破·地獄》許冠文累到躺棺材休息　黃子華嘆：人比鬼可怕

記者蕭采薇／台北—東京連線報導

港片《破·地獄》以由香港獨有的殯葬儀式探討生死議題，在港上映至今票房已破1億港幣（約台幣4億），為香港影史最賣座華語電影第三名。許冠文與黃子華先前出席東京影展，跨海接受台灣媒體訪問，兩人百無禁忌，許冠文更笑說：「拍戲累了還可以直接倒頭睡在棺材裡。」

▲《破·地獄》許冠文為戲特學破地獄儀式。（圖／華映娛樂提供）

《破·地獄》聽起來是恐怖片，但看完之後都深深被電影內容感動，讓戲院變成淚海。劇情圍繞生死，黃子華坦言，拍完電影後，學會釋懷和寬恕，「我還跟以為這輩子再也不會見的人相約吃飯了。」

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由於影片在殯儀館取景，被問到是否有發生怪事？黃子華說，的確遇過「電梯門開一半」，但後來才發現，只是機械故障。黃子華說，不需要嚇自己，因為比起鬼，人更是可怕，「在喪禮上、靈堂，什麼都可以發生，吵架、打架都有的，一個家庭裡頭很多醜陋的事情會發生。」

▲《破·地獄》黃子華、許冠文戲中合唱南音打破不合僵局。（圖／華映娛樂提供）

許冠文、黃子華曾於1992年的《神探鯊鯊鯊》共事，相隔32年才再度合作。黃電影中二人前期因共事理念不同衝突不斷，最終打破不合僵局並合唱南音一曲泯恩仇。二人戲外都從未接觸過南音，許冠文更稱有意外收穫:「我從小就常聽爸媽唱，但我以前一直只唱英文歌，沒試過自己唱南音。沒想到這部片看似嚴肅，我倒是拍成了歌舞片。」

▲《破·地獄》出席東京影展。（圖／華映娛樂提供）

許冠文戲中將一生奉獻給喃嘸師傅事業，傳承認為女性代表污穢（有月經），衣缽亦傳男不傳女，衛詩雅則飾演一心希望承繼他事業的女兒，但一直不被理解及認同，以致家庭關係緊繃。許冠文表示這次角色代表一個傳統家庭的父親，和他本身個性有很大出，他時常把愛掛嘴邊，「我一天到晚都說我愛你的，生命這麼短，應該馬上要講，不一定有明天的嘛！」《破·地獄》將於12月6日在台上映。