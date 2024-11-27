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Ozone見面會門票「被黃牛喊到6000元」　霸氣宣布加開「還要實名制」

記者蔡琛儀／台北報導

男團Ozone將在高雄舉辦「Ozone X O.A.O. 聖誕派對」，上週五門票開賣，於一分鐘內售罄，原價3000元的票價，被黃牛喊到飆破6000元，Ozone成員緊急開直播呼籲粉絲不購買黃牛票，並與所屬的索尼音樂確認，於12月22日加開一場，這次也實行實名制購票，以杜絕黃牛。

▲▼Ozone見面會宣布加場。（圖／索尼提供）

▲Ozone見面會宣布加場。（圖／索尼提供）

Ozone說：「一得知售票秒殺之後，一直很希望能夠加場，最主要就是想藉由這次的活動來回饋粉絲們的支持，也想讓更多的粉絲能夠參與到這個活動，大家一起才更有聖誕節的氣氛。」他們滿心期待，目前正在如火如荼準備聖誕派對活動，除了積極準備活動內容，也抽出空檔選購完成粉絲的聖誕禮物，目前是在全力衝刺要送給粉絲驚喜的全新耶誕歌曲。

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聊到他們印象最深刻的耶誕節，子翔說：「從小都是在教會和大家一起過聖誕，唱詩歌跳舞！」佳辰、煥鈞和祖安都是跟家人共度，佳辰會全家人一起看經典電影《小鬼當家》系列過耶誕，他推薦：「很有耶誕熱鬧氣氛。」煥鈞則說小時候可以吵著要家人買玩具給他，「但現在就不可以這樣了。」

祖安表示：「小時候家裡會一起過聖誕節，可以在紙上寫下想要的禮物，隔天就會出現在聖誕襪裡面，所以每年都很期待聖誕節到來！」文廷和哲言則對Ozone在新北耶誕城的演出最難忘，文廷說：「能一起演出過聖誕太開心！」哲言笑說：「前年耶誕城表演因為忘記動作卻要裝鎮定，剛好旁邊有泡泡機吹出來的泡泡，我就一直在戳泡泡，這件事到現在還會被團員們拿出來笑。」

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