周曉涵「每週被叫進公司量體重」！揭入行秘辛：真不是容易的事

記者潘慧中／綜合報導

周曉涵儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站坦言，看完《影后》之後心有戚戚焉，回想起剛入行時，曾經每週被叫進公司量體重，「對於身在演藝圈的我們真不是件容易的事。」

▲周曉涵終於看完《影后》了。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）



除了每個禮拜進公司量體重，周曉涵透露身邊有超像角色「壁虎」的經紀人朋友，也吃過臭酸掉的食物，還曾忍著蜂窩性組織炎完成該演的戲份，甚至見識過類似角色「史艾瑪」的存在。

[廣告]請繼續往下閱讀...

類似情節已在周曉涵之前的生活中真實上演，「太多太多了，好險記憶力欠佳的我，該忘的也忘差不多了」，難得吐露鮮為人知的一面，「愛真的需要勇氣來面對流言蜚語，但對於身在演藝圈的我們真不是件容易的事，所以這段告白才會讓人呀～。」

▲周曉涵看完《影后》心有戚戚焉。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）



此外，周曉涵透露最近兩個禮拜以來，她都在過宛如大學生的生活，一直在上表演課，「但下課後還是得好好生活」，那就是盡量不滑任何社群平台，好好看完《影后》。

▲▼周曉涵前陣子都在上表演課（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）



周曉涵IG全文：

最近兩週 在過大學生活

被表演課塞滿滿

但下課後 還是得好好生活

當然 還有終於把影后給追完了

為了不被暴雷

索性盡量不看任何社群網站

心有戚戚焉

剛入行也曾被每週叫進公司量體重

身邊有超像壁虎的經紀人朋友

當然也吃過臭酸掉的食物

有忍著蜂窩性組織炎把該演的戲完成

也見識過類似「史艾瑪」的存在

太多太多了

好險記憶力欠佳的我

該忘的也忘差不多了

：愛真的需要勇氣來面對流言蜚語

但對於身在演藝圈的我們真不是件容易的事

所以這段告白才會讓人呀～