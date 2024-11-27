張清芳慶母90大壽！狂送巨大「千元鈔花束」　三代同堂畫面超溫馨

記者顧齊祐／綜合報導

有「歌壇東方不敗」封號的張清芳10月剛在台北小巨蛋完成了返場演唱會，吸引眾多歌迷朝聖。近日她的媽媽迎來了90歲大壽，她也為母親舉行生日宴，並邀請許多大咖明星到場祝福，此外張清芳還特別送上了用多張千元大鈔製作的「鈔票花」，場面相當氣派。

▲張清芳近日為母親舉辦90大壽的生日宴。（圖／翻攝自Facebook／張清芳 Stella）



張清芳近日為母親舉辦90大壽的生日宴，並在Facebook曬出了多張照片寫道「昨晚是我娘90大壽，有小孫子、我的好友們一起歡聚，尤其是前面的那朵花『花錢』開心極了」。

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▲張清芳與她的兒子以及母親一同合影。（圖／翻攝自Facebook／張清芳 Stella）



照片中可以看見，張清芳與她的兒子以及母親一同合影，三代同堂的場面看起來相當溫馨，而張清芳還親自替媽媽化起了妝，整個畫面顯得格外暖心。此外她也為母親送上了一大束的千元鈔票花，十分地氣派。

▲張清芳親自替媽媽化妝。（圖／翻攝自Facebook／張清芳 Stella）



而照片裡還能發現，生日宴當天有眾多演藝圈大咖到場，如王偉忠、張小燕、胡瓜、巫啟賢、李明依、卜學亮等人，可見張清芳的好人緣。

▲張清芳母親生日宴，眾星雲集。（圖／翻攝自Facebook／張清芳 Stella）