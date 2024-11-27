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台辣模被診斷「乳房長腫瘤」 苡琍沮喪訴：不斷長出來…先去寫遺囑了

記者潘慧中／綜合報導

苡琍除了擔任模特兒，也曾當過黃明志《愛妳也愛她》MV女主角，還參與過節目《星光歡樂城》的錄製，Instagram擁有16萬粉絲。沒想到，她近日突然在社群平台坦言，照完乳房超音波後被告知有兩公分的腫瘤，「先去寫遺囑了。」

▲▼苡琍。（圖／翻攝自Instagram／hanami_0411）

▲苡琍透露照完乳房超音波的結果。（圖／翻攝自Instagram／hanami_0411）

苡琍在Threads透露，當聽到醫生說確定是腫瘤的時候，心情非常沮喪，下意識冒出「活著真的有夠累」的念頭，之所以心累，並非擔心是否能治好，而是要花很多時間和金錢看病，還無法好好休息跟工作，「說這些又沒什麼的人，有哪幾個體會過腫瘤不斷長出來的難受（第一次是子宮頸癌）。」

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▲▼苡琍。（圖／翻攝自Instagram／hanami_0411）

▲▼苡琍聽到醫生診斷後很沮喪。（圖／翻攝自Instagram／hanami_0411）

▲▼苡琍。（圖／翻攝自Instagram／hanami_0411）

苡琍透露之前面對病痛的時候，身邊沒家人也沒朋友，只能獨自面對，「即使解離也要想辦法把自己救回來，好幾次了。」如今再度生病，「家裡的債務並不會讓我休息、流淌的時間不會為了我停滯、 醫院也不會看我窮不收我錢。」

▲▼苡琍。（圖／翻攝自Instagram／hanami_0411）

▲苡琍只能獨自面對病情。（圖／翻攝自Instagram／hanami_0411）

雖然苡琍知道現代的醫療技術要處理她的腫瘤並不難，「但高壓只會讓我不斷的長出新的腫瘤，痛苦的是我要一次又一次的面對這件事」，雖然外界確實會讓人壓力很大，但「我也只是想聽到有人跟我說辛苦了、加油」。

▲▼苡琍。（圖／翻攝自Instagram／hanami_0411）

▲▼苡琍難得訴說心事。（圖／翻攝自Threads／hanami_0411）

▲▼苡琍。（圖／翻攝自Instagram／hanami_0411）

苡琍Threads全文：

乳超出來了 兩公分的腫瘤
謝謝大家 先去寫遺囑了

雖然已經做好心理準備了
但聽到醫生說確定是腫瘤的時候
還是沮喪到不行 活著真的有夠累
累的其實不是他能不能治好
是光是看病就要花很多時間跟金錢
甚至沒辦法好好工作跟休息
光想到就覺得 算了先寫遺囑吧

我知道大家都不喜歡看我不開心
答應各位 明天就會見到快樂發瘋的我了
但至少讓我好好發洩一個晚上
謝關 貼心了兄弟們

累的從來不是病 是過程是心境是調適是浪費
是別人忽略你的情緒 只允許你快樂
說這些又沒什麼的人
有哪幾個體會過腫瘤不斷長出來的難受
（第一次是子宮頸癌）
這些過程沒有家人也沒有朋友 只能獨自面對
即使解離也要想辦法把自己救回來 好幾次了
我沒有要任何人理解自己的狀態 這太難了
當然也希望大家身體健康平安順利開開心心
那麽現在的我 不是只有病這種處境
我生病 家裡的債務並不會讓我休息
我生病 流淌的時間不會為了我停滯
我生病 醫院也不會看我窮不收我錢
該做的工作還是要做 該還的還是要賺
我當然懂現在醫學發達 處理並不難
但高壓只會讓我不斷的長出新的腫瘤
痛苦的是我要一次又一次的面對這件事
關心或什麼的確實壓力很大
我也只是想聽到有人跟我說辛苦了、加油
希望這一切不會顯得自己太過任性
也謝謝一切的關心 感恩

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